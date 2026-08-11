Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi musim lalu ketika Mikel Arteta memimpin klub itu meraih gelar Premier League pertama yang bersejarah dalam 22 tahun. Arsenal juga tidak membuang waktu untuk memperkuat skuad demi mempertahankan gelar, dengan mengamankan rekrutan besar Bruno Guimaraes dari Newcastle United untuk menambah opsi di lini tengah mereka.

Mantan penyerang Liverpool dan Manchester United Michael Owen meyakini bahwa meski Arsenal adalah tim yang harus dikalahkan, persaingan gelar akan jauh dari kata mudah.

Berbicara kepada Metro, Owen menjelaskan pandangannya tentang perebutan posisi puncak klasemen yang akan datang. “Saya pikir bisa ada beberapa penantang gelar musim ini,” kata Owen. “Anda melihat perolehan poin Arsenal dan itu tidak mencapai angka 90-an, jadi mereka hanya perlu sedikit menurun, dan dengan Chelsea tidak bermain di Eropa, mereka bisa memberikan tantangan."