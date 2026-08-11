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Michael Owen jagokan Arsenal mempertahankan gelar Premier League, tetapi peringatkan Manchester City dan Tottenham siap menantang
Owen mendukung Arsenal untuk mempertahankan gelarnya
Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi musim lalu ketika Mikel Arteta memimpin klub itu meraih gelar Premier League pertama yang bersejarah dalam 22 tahun. Arsenal juga tidak membuang waktu untuk memperkuat skuad demi mempertahankan gelar, dengan mengamankan rekrutan besar Bruno Guimaraes dari Newcastle United untuk menambah opsi di lini tengah mereka.
Mantan penyerang Liverpool dan Manchester United Michael Owen meyakini bahwa meski Arsenal adalah tim yang harus dikalahkan, persaingan gelar akan jauh dari kata mudah.
Berbicara kepada Metro, Owen menjelaskan pandangannya tentang perebutan posisi puncak klasemen yang akan datang. “Saya pikir bisa ada beberapa penantang gelar musim ini,” kata Owen. “Anda melihat perolehan poin Arsenal dan itu tidak mencapai angka 90-an, jadi mereka hanya perlu sedikit menurun, dan dengan Chelsea tidak bermain di Eropa, mereka bisa memberikan tantangan."
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Wajah-wajah baru di kursi pelatih untuk menantang Arsenal
Peta persaingan Premier League mengalami perubahan signifikan sepanjang musim panas dengan sejumlah penunjukan manajer besar. Liverpool menunjuk Andoni Iraola untuk menggantikan Arne Slot yang hengkang, sementara Chelsea memberikan kendali kepada Xabi Alonso setelah kampanye domestik yang mengecewakan.
Sementara itu, Enzo Maresca kembali ke Manchester City dalam kepulangan yang menyita perhatian. Owen sangat optimistis terhadap dampak yang akan diberikan para manajer baru asal Spanyol itu pada klub masing-masing, serta menjagokan Liverpool dan Chelsea sebagai ancaman utama bagi dominasi Arsenal musim ini.
"Musim lalu di Liverpool tidak bagus, gaya bermainnya tidak sebagus sebelumnya dan mereka kebobolan terlalu banyak gol," kata Owen. "Tetapi kepergian Slot dan kedatangan Iraola berarti ada gaya bermain baru. Dia membawa banyak antusiasme dari cara timnya bermain di Bournemouth, tetapi Liverpool adalah klub yang jauh lebih besar dan tekanannya sekarang meningkat."
Prospek Chelsea dan Manchester City
Chelsea menjadi kejutan dalam prediksi Owen, terutama karena mereka tidak memiliki gangguan berupa sepak bola Eropa yang harus dihadapi tahun ini. Chelsea sekali lagi aktif di bursa transfer, dan Owen meyakini Alonso bisa menjadi sosok yang akhirnya menyatukan skuad yang gemuk dan mahal.
"Chelsea sekali lagi menggelontorkan dana besar di bursa transfer, tetapi mungkin kali ini mereka memiliki manajer yang bisa mengendalikan ruang ganti dan mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain, agar mereka bermain sebagai sebuah tim dan tampil konsisten," katanya. "Tidak bermain di kompetisi Eropa adalah faktor besar dan itu seharusnya memberi mereka peluang untuk tampil baik sepanjang musim."
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United dan Spurs melengkapi enam besar
Lebih ke bawah di klasemen, Michael Carrick sedang bersiap menjalani musim penuh pertamanya sebagai manajer permanen Manchester United setelah mengambil alih dalam kapasitas interim tahun lalu. Meski Manchester United memiliki ambisi tinggi, Owen khawatir kembalinya mereka ke Liga Champions bisa membebani skuad yang menurutnya saat ini belum memadai untuk bersaing di banyak ajang.
Sementara itu, Tottenham Hotspur diprediksi kembali ke posisi Eropa di bawah Roberto De Zerbi setelah perekrutan mahal pada musim panas yang meningkatkan ekspektasi di London utara.
"Saya rasa skuadnya belum ada saat ini," katanya. "Mereka perlu menambah beberapa pemain lagi untuk menghadapi tuntutan yang meningkat dari semua kompetisi, terutama Liga Champions. Saya pikir Man Utd ingin memperkuat skuad lagi dan saya akan terkejut jika mereka tidak melakukannya."
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