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Martinelli rampungkan kepindahan £60 juta ke Al-Hilal setelah tersisih dari Arsenal
Akhir sebuah era bagi bintang Brasil
Arsenal telah menyetujui kepergian Martinelli ke Al-Hilal dalam kesepakatan senilai £60 juta yang dijamin. Pemain berusia 25 tahun itu, yang datang ke London Utara saat masih remaja dari Ituano pada 2019, telah meneken kontrak jangka panjang dengan klub yang berbasis di Riyadh tersebut. Kesepakatan itu juga mencakup klausul penjualan kembali, yang memastikan Arsenal akan mendapat keuntungan dari perpindahan apa pun di masa depan yang melibatkan sang winger.
Kepindahan ini menjadi perubahan finansial besar bagi sang pemain, dengan laporan yang menyebut gaji barunya di Timur Tengah jauh melampaui paket £180.000 per pekan yang ia terima di Premier League. Martinelli juga cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, dengan tampil dalam video perkenalan di kanal media sosial klub untuk mengumumkan: "Bangga menjadi biru, bangga menjadi Al-Hilal."
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Arteta singkirkan pemenang gelar dari skuad
Meski mencatatkan 53 penampilan di semua kompetisi musim lalu dan mencetak 11 gol untuk membantu Arsenal meraih gelar liga pertama sejak 2004, status Martinelli berubah cepat sepanjang musim panas. Dengan kontraknya yang ada saat ini hanya tersisa 12 bulan, manajer Arteta dilaporkan memberi tahu pemain Brasil itu bahwa ia tidak masuk dalam rencana taktisnya untuk kampanye musim ini.
Keputusan untuk menyingkirkan sosok sepenting itu memicu perdebatan di kalangan suporter Arsenal, terutama mengingat lamanya kebersamaan Martinelli dan kontribusi bersejarahnya terhadap perkembangan tim. Winger Brasil itu mencatatkan 191 penampilan di Premier League untuk Arsenal, meski pengaruhnya telah menurun setelah hanya menjadi starter dalam 11 pertandingan selama kampanye peraih gelar mereka musim lalu. Arteta tetap teguh pada pendiriannya bahwa winger tersebut akan kesulitan mendapatkan waktu bermain yang signifikan jika ia memilih menuntaskan kontraknya di London.
Wright mempertanyakan perlakuan terhadap Martinelli
Sifat kepergian Martinelli telah memicu kritik dari sosok-sosok legendaris yang terkait dengan klub, terutama mantan penyerang Ian Wright. Berbicara kepada Sky Sports, Wright mengungkapkan ketidaknyamanannya terkait cara pemain Brasil itu disingkirkan dari lingkungan tim utama. "Cara Martinelli diperlakukan saat ini benar-benar membuat saya merasa tidak nyaman," aku Wright dalam siaran terbaru.
Keputusan Martinelli untuk pindah ke Arab Saudi datang setelah ia menolak kesempatan bergabung dengan Galatasaray pada awal musim panas ini. Raksasa Turki itu telah mengajukan tawaran di kisaran £38,9 juta untuk pemain Brasil tersebut, tetapi sang winger tidak tertarik pada transfer ke Super Lig pada tahap kariernya saat ini.
- Getty
Skuad bertabur bintang di Riyadh
Martinelli bergabung dengan tim Al-Hilal yang saat ini terlibat persaingan sengit di puncak klasemen Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo. Di bawah asuhan Simone Inzaghi, klub itu menjadi salah satu pembelanja paling agresif di bursa transfer, dengan membangun skuad yang mampu mendominasi kompetisi domestik maupun kontinental.
Pemain Brasil itu bukan satu-satunya tambahan papan atas di lini serang Inzaghi pada musim panas ini. Martinelli akan bermain bersama Ollie Watkins di Riyadh setelah penyerang Inggris itu meninggalkan Aston Villa dalam kesepakatan senilai £51 juta. Al-Hilal juga telah mengamankan jasa winger Belanda Crysencio Summerville dari West Ham, semakin memperkuat opsi ofensif mereka setelah West Ham terdegradasi dari kasta tertinggi Inggris.
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