Arsenal telah menyetujui kepergian Martinelli ke Al-Hilal dalam kesepakatan senilai £60 juta yang dijamin. Pemain berusia 25 tahun itu, yang datang ke London Utara saat masih remaja dari Ituano pada 2019, telah meneken kontrak jangka panjang dengan klub yang berbasis di Riyadh tersebut. Kesepakatan itu juga mencakup klausul penjualan kembali, yang memastikan Arsenal akan mendapat keuntungan dari perpindahan apa pun di masa depan yang melibatkan sang winger.

Kepindahan ini menjadi perubahan finansial besar bagi sang pemain, dengan laporan yang menyebut gaji barunya di Timur Tengah jauh melampaui paket £180.000 per pekan yang ia terima di Premier League. Martinelli juga cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, dengan tampil dalam video perkenalan di kanal media sosial klub untuk mengumumkan: "Bangga menjadi biru, bangga menjadi Al-Hilal."