AFP
Mantan striker PSG dan Celtic menjelaskan alasan yang elegan mengapa ia menolak kesempatan untuk bermain di Piala Dunia
Menolak panggilan wajib militer
Di dunia di mana para pemain sering kali berganti kewarganegaraan demi memastikan tempat di turnamen internasional besar, Edouard justru memilih jalan yang sangat berbeda. Penyerang Lens ini, yang sebelumnya menorehkan prestasi gemilang bersama Celtic dengan meraih empat gelar Liga Utama Skotlandia, didekati oleh Haiti untuk memimpin lini serang mereka di Amerika Serikat musim panas ini.
Meskipun memenuhi syarat untuk membela negara Karibia tersebut, Edouard merasa bahwa menerima tawaran itu tidak adil bagi para pemain yang telah berjuang keras untuk mendapatkan tiket kualifikasi. Penyerang yang pernah membela Prancis di level junior ini menjelaskan: "Tidak, saya merasa tidak pantas bermain di Piala Dunia ini karena para pemain telah berjuang keras untuk lolos dan saya tidak akan muncul di menit-menit terakhir untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jika saya ingin bermain di sana, saya harus berjuang untuk mendapatkannya."
Menghormati proses
Piala Dunia 2026 menjadi peluang besar bagi Haiti, yang tergabung dalam Grup C yang sangat kompetitif bersama Skotlandia, Brasil, dan Maroko. Namun, Edouard lebih mengutamakan keharmonisan tim daripada keinginannya untuk tampil di turnamen olahraga terbesar di dunia.
Sikap Edouard merupakan contoh langka dari kerendahan hati dalam dunia sepak bola modern. Meskipun prospek menghadapi tim-tim seperti Brasil dan Skotlandia di Miami terbuka bagi Haiti — yang kembali ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka, setelah debut pada 1974 yang berakhir di babak pertama setelah tiga kekalahan — pemain berusia 28 tahun ini tetap teguh bahwa kehadirannya akan menggantikan pemain yang telah melalui kerasnya kampanye kualifikasi.
Ambisi internasional
Meskipun rasa hormatnya terhadap Haiti sudah jelas, Edouard juga mengakui bahwa ia belum sepenuhnya melepaskan impiannya untuk membela Prancis di level senior. Setelah menjadi pemain andalan Les Bleus di level U-21, mantan bintang Celtic ini masih menyimpan harapan untuk mendapatkan caps di level senior.
Beralih ke Haiti akan mengikat masa depan internasionalnya secara permanen dengan tim Karibia tersebut, mengakhiri segala kemungkinan dipanggil ke timnas Prancis. Di level klub, striker ini tampil gemilang musim ini dengan mencetak 14 gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi. Ia secara mengesankan membawa Lens meraih gelar Coupe de France pertama mereka, mencetak gol dalam kemenangan 3-1 di final melawan Nice, dan membantu tim finis di posisi kedua di Ligue 1 untuk lolos ke Liga Champions musim depan.
Rencana turnamen Haiti
Bahkan tanpa Edouard, Haiti tetap memiliki pemain-pemain serang berbakat dari liga-liga Inggris. Wilson Isidor dari Sunderland telah masuk dalam skuad setelah mencatatkan musim yang gemilang bersama The Black Cats, dan ia diperkirakan akan menjadi ancaman utama saat mereka memulai kampanye mereka melawan tim Skotlandia asuhan Steve Clarke pada 14 Juni.