Mantan striker PSG dan Celtic menjelaskan alasan yang elegan mengapa ia menolak kesempatan untuk bermain di Piala Dunia

Di dunia di mana para pemain sering kali berganti kewarganegaraan demi memastikan tempat di turnamen internasional besar, Edouard justru memilih jalan yang sangat berbeda. Penyerang Lens ini, yang sebelumnya menorehkan prestasi gemilang bersama Celtic dengan meraih empat gelar Liga Utama Skotlandia, didekati oleh Haiti untuk memimpin lini serang mereka di Amerika Serikat musim panas ini.

Meskipun memenuhi syarat untuk membela negara Karibia tersebut, Edouard merasa bahwa menerima tawaran itu tidak adil bagi para pemain yang telah berjuang keras untuk mendapatkan tiket kualifikasi. Penyerang yang pernah membela Prancis di level junior ini menjelaskan: "Tidak, saya merasa tidak pantas bermain di Piala Dunia ini karena para pemain telah berjuang keras untuk lolos dan saya tidak akan muncul di menit-menit terakhir untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jika saya ingin bermain di sana, saya harus berjuang untuk mendapatkannya."