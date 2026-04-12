Lebih dari sekadar kesalahan... Bencana wasit memicu kontroversi dan mengancam proyek Al-Ahli Saudi

Pada saat yang sekilas tampak biasa, benang-benang kisah yang lebih rumit mulai terjalin, di antara keputusan wasit yang kontroversial, pernyataan-pernyataan pedas, dan narasi yang saling bertentangan, serta rekaman suara yang kebenarannya belum terungkap, sehingga insiden tersebut berubah menjadi teka-teki terbuka di mana detail-detailnya saling terjalin dan tanda tanya pun semakin bertambah.

Pembicaraan di sini berkisar pada peristiwa pertandingan Al-Ahli dan Al-Fayha yang berakhir imbang (1-1), dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Profesional Roshen, di mana "Al-Raqi" kehilangan dua poin lagi, sehingga memicu ketegangan di semua tingkatan dan detail.

Masalah ini bukan lagi sekadar protes terhadap tendangan penalti atau kartu berwarna, melainkan melampaui itu ke hal yang lebih dalam, di mana pembicaraan kini berpusat pada integritas, tekanan, dan pesan-pesan tersembunyi yang diucapkan di balik layar, dalam situasi yang mencerminkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di salah satu klub sepak bola terbesar di Arab Saudi.

Pertanyaan-pertanyaan pun semakin meningkat di tengah ketidakpastian yang semakin mendalam di Al-Ahli, di mana pertanyaan utama yang muncul adalah: Apakah yang terjadi hanyalah krisis sementara yang akan mereda seiring berjalannya waktu, ataukah kita dihadapkan pada masalah yang lebih besar yang berpotensi mengubah wajah persaingan dan mengancam stabilitas proyek yang pernah dianggap sebagai salah satu proyek terkuat dalam sepak bola Saudi?











