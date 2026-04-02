AFP
Kylian Mbappe membagikan kisah latihan Lionel Messi yang 'luar biasa' dari masa-masa di PSG
Keajaiban era MNM
Selama dua musim, para penggemar sepak bola disuguhi barisan penyerang impian yang terdiri dari Mbappé, Messi, dan Neymar di Parc des Princes. Meskipun trio tersebut tidak berhasil membawa trofi Liga Champions yang selama ini didambakan ke ibu kota Prancis, kehebatan individu yang ditampilkan dalam sesi latihan sehari-hari tetap terukir dalam ingatan Mbappé.
Saat mengenang masa-masa itu dalam penampilannya di podcast The Bridge, kapten timnas Prancis itu berbicara dengan penuh kekaguman tentang pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut. Pemain kelahiran Bondy itu mengakui bahwa Messi bermain pada level kesempurnaan teknis yang benar-benar berbeda.
Kelas master tentang penyelesaian
Mbappe menceritakan sebuah kisah khusus dari sesi latihan menembak di Paris yang membuatnya meragukan kemampuan kelas dunianya sendiri. Meskipun Neymar memiliki bakat alami dan dirinya sendiri dikenal sangat akurat, pemain asal Prancis itu mengakui bahwa keduanya tak mampu menandingi efisiensi dan ketepatan yang konsisten yang ditunjukkan Messi selama latihan rutin.
"Messi, sebenarnya dia terlalu hebat. Dia melakukan segalanya dengan baik," jelas Mbappe. "Aku akan ceritakan sebuah anekdot, kami sedang melakukan latihan penyelesaian akhir di Paris. Di Paris, Ney dan aku berada di puncak daftar. Dia datang, kami mengambil 10 tembakan, Ney dan aku mencetak 6 atau 7 gol. Leo menendang bola 9 kali, dia mencetak gol yang sama sebanyak 9 kali. Hanya bola yang masuk ke gawang."
Membuat rekan-rekan setimnya tercengang
Kemudahan luar biasa yang ditunjukkan Messi dalam mengeksekusi tendangannya itu membuat para pemain bintang lainnya terkejut. Mbappe menggambarkan rasa takjubnya melihat tingkat eksekusi yang begitu tinggi, sambil mencatat bahwa pemain Argentina itu membuat aspek-aspek tersulit dalam permainan tampak sepenuhnya biasa saja.
Melanjutkan kenangannya tentang sesi tersebut, Mbappe menambahkan: "Aku menatapnya seolah-olah bertanya, 'Apakah kamu tidak mengerti atau apa'. Ini terlalu luar biasa." Rasa kagum dari seorang pemain sekelas Mbappe ini menegaskan dampak unik yang dimiliki Messi terhadap rekan-rekannya, bahkan selama tahun-tahun terakhir kariernya di Eropa sebelum pindah ke Inter Miami.
Warisan keagungan
Meskipun ketiga anggota trio "MNM" yang terkenal kini telah memulai babak baru dalam karier mereka—Mbappé ke Real Madrid, Messi ke MLS, dan Neymar kembali ke Santos—rasa saling menghormati di antara mereka tetap terjaga. Komentar Mbappé menyoroti bahwa di balik segudang trofi dan sorotan media, justru keahlian teknislah yang benar-benar menjadi ciri khas masa bakti Messi di Ligue 1.