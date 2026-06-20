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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Kemenangan telak yang tak berarti... Undang-undang baru mengubah wajah Piala Dunia 2026

FEATURES
Morocco vs Haiti
New Zealand vs Egypt
Spain vs Saudi Arabia
Jordan vs Algeria
Morocco
Haiti
World Cup
New Zealand
Egypt
France vs Iraq
France
Iraq
Spain
Saudi Arabia
Jordan
Algeria
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
Bosnia and Herzegovina vs Qatar
Bosnia and Herzegovina
Qatar
Tunisia vs Japan
Tunisia
Japan
Turkiye vs USA
Turkiye
USA
Czechia vs Mexico
Czechia
Mexico
Maroko
Haiti
AS
Selandia Baru
Mesir
Kanada
Prancis
Irak
Spanyol
Arab Saudi
Yordania
Aljazair
Argentina
Austria
Bosnia dan Herzegovina
Qatar
Tunisia
Jepang
Meksiko
Turki
Ceko

Keputusan kecil... namun berdampak besar pada nasib tim-tim nasional!

Piala Dunia 2026 mengalami perubahan mendasar dalam cara menentukan peringkat tim-tim di dalam grup, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk mengutamakan rekor pertemuan langsung antara tim-tim yang memiliki poin sama, alih-alih mengandalkan selisih gol seperti yang biasa dilakukan selama beberapa dekade terakhir.

Meskipun perubahan ini tampak sederhana pada pandangan pertama, dampaknya segera terlihat di lapangan, di mana hal ini berkontribusi pada penentuan beberapa posisi lebih awal, serta menyebabkan beberapa tim tersingkir dari kompetisi sebelum menjalani pertandingan putaran ketiga, yang menambahkan dimensi baru pada perhitungan kualifikasi dan perebutan puncak klasemen di turnamen terbesar tingkat tim nasional.

Selama lebih dari setengah abad, selisih gol menjadi faktor penentu utama ketika dua tim atau lebih memiliki jumlah poin yang sama selama babak penyisihan grup. Namun, edisi 2026 menandai perubahan signifikan dengan mengutamakan hasil pertemuan langsung sebagai prioritas utama dalam memecahkan kebuntuan.

Perubahan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun di kompetisi-kompetisi Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang memberikan bobot lebih besar pada hasil pertemuan langsung antar tim daripada total hasil mereka di grup, demikian dilaporkan oleh “BBC”.

Para pendukung keputusan ini berpendapat bahwa menilai dua tim berdasarkan pertandingan langsung di antara keduanya lebih adil daripada mengandalkan hasil lain yang mungkin dipengaruhi oleh perbedaan level yang signifikan saat menghadapi tim-tim yang lebih lemah. Sementara itu, para penentang berpendapat bahwa selisih gol tetap menjadi kriteria yang paling komprehensif karena mengukur performa tim selama semua pertandingannya, bukan hanya dalam satu pertandingan saja.

  • Mexico v France In 1966 FIFA World CupHulton Archive

    Bagaimana sistem peringkat berkembang sepanjang sejarah?

    Selisih gol tidak selalu menjadi kriteria yang digunakan dalam Piala Dunia.

    Bahkan hingga edisi tahun 1966, yang digunakan adalah apa yang dikenal sebagai "rasio gol", yaitu sistem yang didasarkan pada pembagian jumlah gol yang dicetak dengan jumlah gol yang kebobolan.

    Pada tahun 1970, FIFA beralih ke sistem selisih gol, yang bertahan selama beberapa dekade dan menjadi bagian penting dari perhitungan kualifikasi di berbagai turnamen.

    Kini, FIFA telah mengambil langkah baru dengan memprioritaskan hasil pertandingan langsung, sebuah perubahan yang dianggap sebagai salah satu revisi regulasi paling signifikan dalam sejarah turnamen modern.

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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH22-FLAMENGO-CHELSEAAFP

    Pengalaman sukses yang membuka jalan bagi perubahan

    Sistem ini tidak pertama kali muncul di Piala Dunia kali ini, melainkan FIFA telah menerapkannya sebelumnya di Piala Dunia Antarklub.

    Turnamen sebelumnya menjadi contoh nyata dampak dari aturan baru ini, ketika Flamengo memuncaki grupnya dengan mengungguli Chelsea meskipun keduanya memiliki indikator yang sama, berkat hasil pertemuan langsung.

    Keberhasilan ini mendorong FIFA untuk memperluas penerapan aturan tersebut hingga mencakup Piala Dunia Antarpemerintah, yang terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi tersebut.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keunggulan awal yang sebelumnya tidak mungkin tercapai

    Salah satu dampak paling menonjol dari sistem baru ini adalah kemungkinan untuk memastikan posisi teratas grup sebelum putaran terakhir.

    Dalam sistem sebelumnya, sebuah tim biasanya harus unggul empat poin dari pesaing terdekatnya setelah dua putaran agar dapat memastikan posisi pertama secara resmi.

    Sedangkan sekarang, posisi teratas dapat dipastikan hanya dengan selisih tiga poin, asalkan unggul dalam pertemuan langsung melawan pesaing terdekat. Hal ini terlihat jelas dalam performa tim nasional Meksiko dan Amerika Serikat.

    Meksiko meraih dua kemenangan berturut-turut dan mengumpulkan enam poin, unggul tiga poin atas Korea Selatan. Karena mereka unggul dalam pertemuan langsung, Meksiko memastikan posisi teratas meskipun kedua tim memiliki jumlah poin yang sama pada akhir babak pertama.

    Hal yang sama berlaku bagi Amerika Serikat, yang berhasil mengungguli pesaing langsungnya dan memastikan posisi pertama sebelum memasuki putaran terakhir.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Dampak baru terhadap persaingan

    Dampak sistem ini tidak hanya terbatas pada penentuan pemuncak klasemen, tetapi juga meluas ke jalannya pertandingan-pertandingan terakhir di babak penyisihan grup.

    Ketika sebuah tim memastikan posisi teratas lebih awal, mereka mungkin memutuskan untuk mengistirahatkan sejumlah pemain intinya sebelum babak gugur, yang memberikan peluang lebih besar bagi lawan-lawannya untuk meraih hasil positif.

    Meksiko menjadi contoh yang jelas dalam hal ini, karena mereka memasuki pertandingan terakhir tanpa tekanan yang berarti setelah memastikan posisi pertama, yang mungkin memberi lawan mereka kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut dan meningkatkan peluang mereka untuk lolos atau bersaing memperebutkan salah satu tempat yang dialokasikan bagi tim-tim peringkat ketiga terbaik.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perpisahan Dini Akibat Aturan Baru

    Sebaliknya, sistem baru ini menyebabkan beberapa tim tersingkir dari kompetisi sebelum putaran ketiga.

    Tim Haiti harus mengakhiri partisipasinya di turnamen ini setelah tertinggal tiga poin dari Skotlandia, dan kalah dalam pertandingan head-to-head melawan Skotlandia, sehingga peluangnya untuk menyalip Skotlandia menjadi mustahil terlepas dari hasil putaran terakhir.

    Timnas Turki juga mengalami nasib yang sama, setelah kalah dari pesaing langsungnya di grup, sehingga tersingkir dari perhitungan kualifikasi sebelum memainkan pertandingan terakhirnya.

    Dalam sistem lama, tim-tim ini masih memiliki peluang matematis berdasarkan selisih gol, namun aturan baru telah memupus harapan mereka lebih awal.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Siapa yang akan memimpin klasemen pada putaran kedua?

    Masih ada beberapa grup yang berpeluang merebut posisi pertama sebelum memasuki putaran ketiga.

    Di Grup 5, Jerman bisa memastikan posisi teratas jika menang atas Pantai Gading, asalkan Ekuador kalah dari Curaçao. Sedangkan Pantai Gading bisa naik ke puncak klasemen jika menang dan Curaçao tidak mengalahkan Ekuador.

    Di Grup Keenam, tim Swedia akan memastikan posisi pertama jika menang atas Belanda dan tim Jepang kalah dari Tunisia.

    Sedangkan di Grup Kesepuluh, Argentina memiliki peluang untuk memastikan posisi teratas lebih awal jika menang atas Austria dan Yordania tidak menang atas Aljazair, sementara Austria dapat merebut posisi pertama jika menang dan timnas Aljazair kalah.

    Kolombia juga memiliki peluang untuk mengamankan posisi teratas di Grup Kesebelas jika berhasil mengalahkan Republik Demokratik Kongo dan tim Portugal kalah dari Uzbekistan.

    Di Grup 12, Inggris atau Ghana dapat memastikan posisi pertama tergantung pada hasil pertandingan lain di dalam grup tersebut.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bagaimana cara menentukan pemenang jika skor antara kedua tim imbang?

    Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menetapkan urutan yang jelas untuk menentukan peringkat tim-tim yang memiliki jumlah poin yang sama.

    Penentuan peringkat dimulai dengan melihat jumlah poin yang diraih dalam pertandingan head-to-head antara tim-tim yang bersangkutan, kemudian selisih gol dalam pertandingan tersebut, dilanjutkan dengan jumlah gol yang dicetak dalam pertandingan tersebut.

    Jika masih imbang, maka akan dilanjutkan dengan selisih gol keseluruhan di grup, kemudian jumlah total gol yang dicetak.

    Jika masih imbang, maka akan digunakan kriteria fair play berdasarkan jumlah kartu kuning dan merah, dan terakhir peringkat dunia tim yang dikeluarkan oleh FIFA.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Era baru dalam perhitungan

    Tampaknya Piala Dunia 2026 akan menandai babak baru dalam sejarah turnamen ini, yaitu babak di mana hasil satu pertandingan menjadi lebih penting daripada rangkaian kemenangan besar atas pesaing-pesaing lainnya.

    Sementara sebagian orang berpendapat bahwa sistem baru ini memberikan keadilan yang lebih besar dan menghargai tim-tim yang unggul atas pesaing langsung mereka, yang lain berpendapat bahwa sistem ini mengurangi nilai performa keseluruhan di dalam grup.

    Namun yang pasti, aturan baru ini telah berhasil sejak putaran-putaran awalnya dalam mengubah bentuk kompetisi, serta menggambar ulang peta kualifikasi dan klasemen, sehingga memberikan dimensi taktis dan matematis pada babak grup yang belum pernah ada sebelumnya dalam turnamen ini.