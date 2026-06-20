Kemenangan telak yang tak berarti... Undang-undang baru mengubah wajah Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 mengalami perubahan mendasar dalam cara menentukan peringkat tim-tim di dalam grup, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk mengutamakan rekor pertemuan langsung antara tim-tim yang memiliki poin sama, alih-alih mengandalkan selisih gol seperti yang biasa dilakukan selama beberapa dekade terakhir.

Meskipun perubahan ini tampak sederhana pada pandangan pertama, dampaknya segera terlihat di lapangan, di mana hal ini berkontribusi pada penentuan beberapa posisi lebih awal, serta menyebabkan beberapa tim tersingkir dari kompetisi sebelum menjalani pertandingan putaran ketiga, yang menambahkan dimensi baru pada perhitungan kualifikasi dan perebutan puncak klasemen di turnamen terbesar tingkat tim nasional.

Selama lebih dari setengah abad, selisih gol menjadi faktor penentu utama ketika dua tim atau lebih memiliki jumlah poin yang sama selama babak penyisihan grup. Namun, edisi 2026 menandai perubahan signifikan dengan mengutamakan hasil pertemuan langsung sebagai prioritas utama dalam memecahkan kebuntuan.

Perubahan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun di kompetisi-kompetisi Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang memberikan bobot lebih besar pada hasil pertemuan langsung antar tim daripada total hasil mereka di grup, demikian dilaporkan oleh “BBC”.

Para pendukung keputusan ini berpendapat bahwa menilai dua tim berdasarkan pertandingan langsung di antara keduanya lebih adil daripada mengandalkan hasil lain yang mungkin dipengaruhi oleh perbedaan level yang signifikan saat menghadapi tim-tim yang lebih lemah. Sementara itu, para penentang berpendapat bahwa selisih gol tetap menjadi kriteria yang paling komprehensif karena mengukur performa tim selama semua pertandingannya, bukan hanya dalam satu pertandingan saja.