Jual Ederson Dan Kyle Walker, Rekrut Pelapis Rodri Hingga Cari Pengganti Julian Alvarez: Enam Transfer Yang Harus Dilakukan Manchester City Di Januari 2025

Tim arahan Pep jatuh ke titik terendah yang belum pernah dirasakan sebelumnya, namun mereka dapat memecahkan satu atau dua masalah di bursa transfer.

Jordan Belfort dalam 'The Wolf of Wall Street' mendesak para karyawannya untuk mengatasi masalah mereka dengan menjadi kaya. Namun, dengan Manchester City, mereka sudah kaya - dan sekarang The Citizens harus menyelesaikan banyak masalah dengan membelanjakan uang di bursa transfer Januari.

City menurut sejarahnya enggan melakukan langkah besar di musim dingin, dengan Aymeric Laporte pada 2018 menjadi satu-satunya pemain ternama yang mereka rekrut di jendela tengah musim selama sembilan tahun kepemimpinan Pep Guardiola. Hanya dua minggu yang lalu, sang pelatih bersikap ambivalen tentang pemain baru dan mengatakan bahwa yang paling diinginkannya adalah pemainnya yang cedera untuk kembali, tetapi sejak itu ia mengubah pendiriannya di tengah rentetan cedera yang tak henti-hentinya dan telah menyatakan bahwa City akan aktif saat bursa transfer dibuka pada 1 Januari.

Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Musim City menjadi kacau ketika Rodri mengalami robek ligamen lutut pada September, dan sejak itu cedera terus berdatangan dan hasil yang diperoleh menjadi tidak terkendali. Hanya Brentford yang saat ini memiliki lebih banyak pemain yang tidak tersedia daripada City, yang kehilangan delapan pemain inti saat bermain imbang 1-1 dengan Everton pada Boxing Day.

Cedera tersebut menjelaskan mengapa Guardiola jatuh dalam rentetan hasil terburuk dalam 17 tahun kariernya sebagai manajer, tetapi pelatih tersebut juga membayar harga karena bersikeras untuk memiliki skuad yang kecil dan musim panas yang tenang di mana klub hanya mendatangkan dua pemain, terlepas fakta bahwa mereka memenangkan gelar Liga Primer dengan selisih tipis.

Selain cedera, skuad City sangat membutuhkan penyegaran sebagaimana mereka hampir gagal finis di empat besar Liga Primer untuk pertama kalinya sejak 2010, serta menghadapi kemungkinan tersingkir secara memalukan dari fase liga Liga Champions.

GOAL lantas menetapkan area mana saja yang harus diperhatikan City saat jendela transfer dibuka...