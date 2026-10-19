AFP
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Jonathan Tah peringatkan Bayern Munich soal ancaman Arsenal saat sang bek bersiap menghadapi Kai Havertz yang “masih diremehkan”
Tah kembali bertemu Havertz yang “masih diremehkan”
Menjelang laga penting lainnya di kompetisi Eropa yang akan berlangsung di Allianz Arena, bek Bayern Munich Tah menjadi sorotan, khususnya terkait hubungannya dengan salah satu pemain kunci lawan. Bek tengah bertubuh kekar itu akan menghadapi Arsenal pada Rabu dan langsung menyebut rekan senegaranya, Havertz, sebagai ancaman besar yang menurutnya masih belum cukup dihargai oleh banyak pengamat.
Setelah beberapa tahun menjadi rekan setim di Bayer Leverkusen, Tah sangat memahami kecerdasan taktis dan kualitas teknik yang dibawa mantan pemain Chelsea itu ke lini depan tim asuhan Mikel Arteta, meski pandangan publik terkadang menunjukkan sebaliknya.
Berbicara tentang tantangan tersendiri saat menghadapi sahabat dekat di panggung terbesar, Tah mengungkapkan kehangatan hubungan yang telah mereka jalin selama satu dekade terakhir tanpa mengesampingkan persaingan di lapangan. "Kai sudah menjadi sahabat baik saya selama sepuluh tahun. Pribadinya hebat, pemain yang luar biasa, dan sejujurnya dia masih diremehkan," ujar sang bek kepada BuliNews.
Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa penyerang serbabisa itu belum mendapat pengakuan yang sepantasnya. "Saya rasa dia tidak mendapat apresiasi yang layak. Kami sudah membicarakan pertandingan ini. Saya sangat menantikannya."
- Getty Images Sport
Menghormati evolusi dan identitas Arsenal
Laga mendatang bukan sekadar pertemuan antarteman, melainkan kelanjutan rivalitas di kompetisi Eropa yang kembali tersaji musim lalu. Tah menilai klub asal London Utara itu telah mengalami perubahan besar dan berkembang menjadi salah satu tim paling padu serta paling sulit ditembus di sepakbola Eropa.
Rasa hormat terhadap proyek Arsenal terlihat jelas di kubu Bayern. Tah mengakui bahwa Arsenal bukan lagi tim yang bisa diremehkan hanya berdasarkan reputasi. "Arsenal tampil sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari cara mereka membangun tim hingga membentuk identitasnya," jelasnya. Mengenang sengitnya pertemuan terakhir mereka, ia menambahkan, "Kami menghadapi mereka tahun lalu dan merasakan betapa sulitnya bermain melawan mereka. Lebih menarik jika sebuah tim memiliki pemain yang Anda kenal dan ingin Anda dukung."
Pengaruh Kompany dan kepemimpinan di lini pertahanan
Meski perhatian sering tertuju pada lawan, Tah juga ingin membahas perkembangan dirinya sejak kedatangan Vincent Kompany di Allianz Arena. Mantan kapten Manchester City itu membawa perspektif baru ke jajaran pelatih Bayern, terutama dengan menaruh perhatian pada kualitas kepemimpinan para pemain seniornya.
Pemain timnas Jerman itu memuji cara pelatih muda tersebut menerapkan pengalaman bermainnya ke dalam metode kepelatihan, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendorong para pemain untuk mengambil tanggung jawab. "Dia sosok yang benar-benar melihat gambaran besarnya. Dia melihat lebih jauh dari pertandingan, lebih jauh dari lapangan. Dia sangat fokus mengembangkan kepribadian seorang pemain," ungkap Tah. Ia mengatakan bahwa pelatih asal Belgia itu ingin dirinya menjadi pemimpin seperti Kompany semasa bermain, seraya menambahkan, "Dia masih sangat muda. Ketika melihat caranya menangani berbagai hal sebagai pelatih, terkadang Anda merasa dia melakukan hal yang sama seperti yang akan dilakukannya sebagai pemain."
- Getty Images Sport
Mempertahankan mentalitas pemenang di Munich
Direktur olahraga Max Eberl memberikan kabar yang semakin menggembirakan dengan mengonfirmasi bahwa Kompany seharusnya bisa mendampingi tim di tepi lapangan pada Rabu. Kabar ini menjadi dorongan bagi skuad yang sepenuhnya meyakini filosofi kepemimpinan baru. Merangkum suasana di ruang ganti, Tah tetap teguh meyakini peluang mereka untuk lolos. “Kami yakin bahwa dengan identitas ini, jika kami mampu menampilkannya, kami bisa memenangi setiap pertandingan,” ujar pemain timnas Jerman itu dengan percaya diri. Dengan kembalinya sejumlah sosok kunci dan rencana yang jelas, Bayern tampak siap kembali menguji kemampuan mereka melawan salah satu tim elite Inggris.
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