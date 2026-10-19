Menjelang laga penting lainnya di kompetisi Eropa yang akan berlangsung di Allianz Arena, bek Bayern Munich Tah menjadi sorotan, khususnya terkait hubungannya dengan salah satu pemain kunci lawan. Bek tengah bertubuh kekar itu akan menghadapi Arsenal pada Rabu dan langsung menyebut rekan senegaranya, Havertz, sebagai ancaman besar yang menurutnya masih belum cukup dihargai oleh banyak pengamat.

Setelah beberapa tahun menjadi rekan setim di Bayer Leverkusen, Tah sangat memahami kecerdasan taktis dan kualitas teknik yang dibawa mantan pemain Chelsea itu ke lini depan tim asuhan Mikel Arteta, meski pandangan publik terkadang menunjukkan sebaliknya.

Berbicara tentang tantangan tersendiri saat menghadapi sahabat dekat di panggung terbesar, Tah mengungkapkan kehangatan hubungan yang telah mereka jalin selama satu dekade terakhir tanpa mengesampingkan persaingan di lapangan. "Kai sudah menjadi sahabat baik saya selama sepuluh tahun. Pribadinya hebat, pemain yang luar biasa, dan sejujurnya dia masih diremehkan," ujar sang bek kepada BuliNews.

Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa penyerang serbabisa itu belum mendapat pengakuan yang sepantasnya. "Saya rasa dia tidak mendapat apresiasi yang layak. Kami sudah membicarakan pertandingan ini. Saya sangat menantikannya."