Jadwal Real Sociedad Vs Paris Saint-Germain: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Jadwal pertandingan Real Sociedad Vs Paris Saint-Germain - termasuk link live streaming dan prediksi line-up

Paris Saint-Germain bakal bertandang ke markas Real Sociedad di Anoeta Stadium pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (6/3) dini hari WIB.

Pada leg pertama di Parc des Princes, PSG menang dengan skor 2-0 berkat gol dari Kylian Mbappe dan Bradley Barcola.

Namun, Les Parisiens saat ini tidak dalam performa terbaik mereka. Pasalnya, setelah menang atas Sociedad, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dan dua kali bermain imbang (1-1 vs Rennes dan 0-0 vs AS Monaco).

Di sisi lain, pekerjaan berat jelas akan dihadapi oleh Sociedad. La Real menelan tiga kekalahan beruntun dalam tiga laga terakhir mereka dan membutuhkan motivasi tinggi untuk bisa membalikkan defisit dua gol dari PSG jika ingin melaju ke babak berikutnya.

Sociedad sempat meraih kemenangan atas Mallorca setelah tumbang dari PSG pada leg pertama, tapi mereka takluk 3-1 dari Villarreal, kalah adu penalti dari Mallorca di leg kedua semi-final Copa del Rey, dan tumbang di tangan Sevilla 3-2.