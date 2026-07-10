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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

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Hasil Tim-Tim Arab di Piala Dunia: Perpisahan yang membanggakan bagi Maroko dan Mesir... sementara Tunisia menjadi yang paling mengecewakan

FEATURES
Analysis
Egypt
Qatar
Morocco
Tunisia
Algeria
Jordan
Saudi Arabia
Iraq
World Cup
Mesir
Qatar
Maroko
Tunisia
Aljazair
Yordania
Arab Saudi
Irak

Perjalanan telah berakhir

Tirai telah ditutup bagi perjalanan tim-tim Arab di Piala Dunia 2026, setelah tim nasional Maroko tersingkir dari turnamen ini akibat kekalahan 0-2 dari Prancis di babak perempat final. Dengan demikian, kehadiran tim-tim Arab di edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia ini pun berakhir, setelah delapan tim Arab berpartisipasi untuk pertama kalinya.

Meskipun tidak ada tim Arab yang berhasil mencapai babak semifinal, partisipasi tim-tim Arab ini menampilkan banyak hal positif, setelah tiga tim berhasil melaju ke babak gugur, Maroko juga mencapai perempat final untuk kedua kalinya berturut-turut, sementara timnas Mesir mencapai babak 16 besar, sedangkan tim-tim lainnya memperoleh pengalaman berharga dalam edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim. 

  • Maroko... Sejarah Terus Ditulis

    Tim nasional Maroko mencatatkan hasil terbaik di antara tim-tim Arab dalam turnamen ini, setelah finis di posisi kedua grupnya bersama Brasil (berdasarkan selisih gol), lalu menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, sebelum mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 di babak 16 besar, sehingga mencapai perempat final untuk kedua kalinya berturut-turut setelah prestasi di Piala Dunia Qatar 2022.

    Petualangan “Singa Atlas” terhenti di hadapan timnas Prancis, yang memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 dan memastikan tiket ke semifinal, sementara Maroko tersingkir dengan kepala tegak setelah menegaskan posisinya sebagai wakil Arab dan Afrika terkemuka dalam beberapa tahun terakhir.

    Tim asuhan pelatih Mohamed Wahbi tidak bisa disalahkan, karena kekalahan ini terjadi saat menghadapi tim Prancis yang sangat kuat dan menjadi kandidat kuat untuk merebut trofi di turnamen ini.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mesir... Langkah baru melawan para raksasa

    Tim nasional Mesir tampil sangat impresif di turnamen kali ini, setelah berhasil lolos dari babak penyisihan grup, lalu mengalahkan Australia melalui adu penalti di babak 32 besar, sehingga melaju ke babak 16 besar.

    Tim Firaun nyaris melanjutkan perjalanan mereka, setelah menampilkan pertandingan yang luar biasa melawan Argentina, namun mereka kalah dengan skor 3-2, sehingga harus mengakhiri partisipasi mereka di turnamen ini meski penampilan mereka mendapat pujian luas.

    Namun, yang menyedihkan adalah timnas Mesir hanya berjarak beberapa menit saja dari mencatat sejarah dan lolos dengan mengalahkan Argentina, terutama karena pertandingan tersebut diwarnai kontroversi wasit yang besar seputar keputusan-keputusan krusial.

  • Aljazair... Akhir yang Dini Meski Telah Lolos

    Tim nasional Aljazair berhasil lolos dari babak penyisihan grup, namun harus berhadapan dengan tim nasional Swiss di babak 32 besar, dan akhirnya kalah 2-0 tanpa balas, sehingga tersingkir lebih awal dari turnamen, meskipun tampil kompetitif selama babak penyisihan grup.

    Timnas Aljazair berhasil menyelesaikan misi lolos dari babak penyisihan grup dalam laga penentu melawan Austria, di mana para pejuang Gurun itu meraih hasil imbang berharga dengan skor 3-3, sehingga mengumpulkan 4 poin yang memastikan tiket lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia.

    Dua pertandingan terakhir fase grup menunjukkan bahwa semangat juara telah kembali ke para “Pejuang Gurun”, namun Aljazair harus membayar mahal akibat kesalahan individu saat menghadapi timnas Swiss.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arab Saudi dan Qatar... Akhir yang menyedihkan di detik-detik terakhir

    Upaya-upaya terakhir tim nasional Arab Saudi melawan Cape Verde tidak cukup untuk menyelamatkan harapan mereka, karena mereka terjebak dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan tim Afrika tersebut dan harus tersingkir secara dramatis dari babak penyisihan grup, meskipun sempat tampil tangguh pada pertandingan pertama melawan Uruguay.

    Tim Hijau harus membayar mahal akibat kebingungan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir selama persiapan Piala Dunia, terutama karena pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang mengambil alih tanggung jawab menggantikan Hervé Renard, tampak kebingungan sepanjang Piala Dunia. Ia memainkan ketiga pertandingan dengan tiga formasi berbeda, mulai dari 4-4-2 melawan Uruguay, lalu 5-3-2 melawan Spanyol, dan terakhir 4-3-3 melawan Cape Verde.

    Dalam konteks serupa, timnas Qatar memulai turnamen dengan kuat setelah bermain imbang melawan Swiss di menit-menit akhir babak pertama, namun saat berusaha memulihkan diri, mereka kalah dalam pertandingan terakhir melawan Bosnia dengan skor 3-1, sehingga poin mereka terhenti di satu poin yang tidak cukup untuk masuk ke babak kualifikasi melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik.

    Tim Al-Anabi harus menanggung konsekuensi kekalahan telak 6-0 dari Kanada pada putaran kedua, yang secara jelas memengaruhi moral dan kepercayaan diri para pemain pada putaran penentuan.

  • Irak dan Yordania... Sebuah Langkah Maju

    Keikutsertaan tim nasional Irak di Piala Dunia itu sendiri sudah merupakan pencapaian besar bagi “Singa-singa Rafidain” setelah lama absen dari kancah internasional.

    Meskipun Irak kalah di semua pertandingan babak penyisihan grup, namun perlu diperhatikan betapa kuatnya grup tersebut yang juga diisi oleh Prancis, Norwegia, dan Senegal.

    Kekalahan Irak dari Prancis dan Norwegia memang wajar terjadi pada dua putaran pertama, namun harapan untuk lolos masih ada pada putaran ketiga melawan Senegal. Sayangnya, "Singa Rafidain" menjalani pertandingan yang berantakan dan berakhir dengan kekalahan telak 5-0, dan titik balik dalam pertandingan tersebut adalah saat "Singa Rafidain" kebobolan gol pada menit ke-4, kemudian mendapat kartu merah pada menit ke-13 yang mengakhiri segala harapan untuk bangkit.

    Sedangkan timnas Yordania, mengakhiri perjalanan Piala Dunia pertamanya dengan tiga kekalahan, namun secara keseluruhan partisipasi ini dapat dipandang secara positif sebagai langkah maju.

    Tidak ada harapan besar terhadap penampilan perdana Yordania di Piala Dunia, namun ini merupakan fase baru dalam perkembangan mereka setelah meraih posisi runner-up di Piala Asia dan Piala Arab dalam beberapa tahun terakhir.

    Kekalahan Yordania dengan skor 3-1 dari tim Argentina memang wajar, dalam pertandingan yang ditentukan oleh situasi bola mati yang menampilkan penampilan gemilang Giovanni Lo Celso dan Lionel Messi, serta gol bersejarah Musa Al-Taamari ke gawang Argentina.

    Selain itu, tim Al-Nashama juga kesulitan menahan serangan Erling Haaland, namun patut diapresiasi karena mampu bersaing ketat dengan Aljazair dalam pertandingan yang akhirnya mereka kalahkan dengan skor 2-1.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tunisia... Perpisahan yang Sepi

    Jika kita memutuskan untuk memilih tim Arab dengan hasil terburuk di Piala Dunia 2026, tak diragukan lagi perhatian akan tertuju pada Tunisia yang, meskipun memiliki pengalaman sebelumnya di Piala Dunia, tampil sangat mengecewakan—tidak sesuai dengan nama dan reputasi El-Nisr al-Kartaj.

    Timnas Tunisia menderita tiga kekalahan telak melawan Swedia, Jepang, dan Belanda, sehingga El-Nisr al-Kartaj tersingkir tanpa meraih satu poin pun dan dengan jumlah gol terbanyak yang masuk ke gawang mereka, yang membuka peluang bagi kritik tajam dan pertanyaan mengenai keefektifan perubahan teknis yang dilakukan selama turnamen dengan pemecatan Sabri Lamouchi dan penunjukan Hervé Renard.