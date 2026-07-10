Hasil Tim-Tim Arab di Piala Dunia: Perpisahan yang membanggakan bagi Maroko dan Mesir... sementara Tunisia menjadi yang paling mengecewakan

Upaya-upaya terakhir tim nasional Arab Saudi melawan Cape Verde tidak cukup untuk menyelamatkan harapan mereka, karena mereka terjebak dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan tim Afrika tersebut dan harus tersingkir secara dramatis dari babak penyisihan grup, meskipun sempat tampil tangguh pada pertandingan pertama melawan Uruguay.

Tim Hijau harus membayar mahal akibat kebingungan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir selama persiapan Piala Dunia, terutama karena pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang mengambil alih tanggung jawab menggantikan Hervé Renard, tampak kebingungan sepanjang Piala Dunia. Ia memainkan ketiga pertandingan dengan tiga formasi berbeda, mulai dari 4-4-2 melawan Uruguay, lalu 5-3-2 melawan Spanyol, dan terakhir 4-3-3 melawan Cape Verde.

Dalam konteks serupa, timnas Qatar memulai turnamen dengan kuat setelah bermain imbang melawan Swiss di menit-menit akhir babak pertama, namun saat berusaha memulihkan diri, mereka kalah dalam pertandingan terakhir melawan Bosnia dengan skor 3-1, sehingga poin mereka terhenti di satu poin yang tidak cukup untuk masuk ke babak kualifikasi melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik.

Tim Al-Anabi harus menanggung konsekuensi kekalahan telak 6-0 dari Kanada pada putaran kedua, yang secara jelas memengaruhi moral dan kepercayaan diri para pemain pada putaran penentuan.