Hasil Tim-Tim Arab di Piala Dunia: Perpisahan yang membanggakan bagi Maroko dan Mesir... sementara Tunisia menjadi yang paling mengecewakan

Keikutsertaan tim nasional Irak di Piala Dunia itu sendiri sudah merupakan pencapaian besar bagi “Singa-singa Rafidain” setelah lama absen dari kancah internasional.
Meskipun Irak kalah di semua pertandingan babak penyisihan grup, namun perlu diperhatikan betapa kuatnya grup tersebut yang juga diisi oleh Prancis, Norwegia, dan Senegal.
Kekalahan Irak dari Prancis dan Norwegia memang wajar terjadi pada dua putaran pertama, namun harapan untuk lolos masih ada pada putaran ketiga melawan Senegal. Sayangnya, "Singa Rafidain" menjalani pertandingan yang berantakan dan berakhir dengan kekalahan telak 5-0, dan titik balik dalam pertandingan tersebut adalah saat "Singa Rafidain" kebobolan gol pada menit ke-4, kemudian mendapat kartu merah pada menit ke-13 yang mengakhiri segala harapan untuk bangkit.
Sedangkan timnas Yordania, mengakhiri perjalanan Piala Dunia pertamanya dengan tiga kekalahan, namun secara keseluruhan partisipasi ini dapat dipandang secara positif sebagai langkah maju.
Tidak ada harapan besar terhadap penampilan perdana Yordania di Piala Dunia, namun ini merupakan fase baru dalam perkembangan mereka setelah meraih posisi runner-up di Piala Asia dan Piala Arab dalam beberapa tahun terakhir.
Kekalahan Yordania dengan skor 3-1 dari tim Argentina memang wajar, dalam pertandingan yang ditentukan oleh situasi bola mati yang menampilkan penampilan gemilang Giovanni Lo Celso dan Lionel Messi, serta gol bersejarah Musa Al-Taamari ke gawang Argentina.
Selain itu, tim Al-Nashama juga kesulitan menahan serangan Erling Haaland, namun patut diapresiasi karena mampu bersaing ketat dengan Aljazair dalam pertandingan yang akhirnya mereka kalahkan dengan skor 2-1.