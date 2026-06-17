Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
arabChatGPT

Diterjemahkan oleh

Hasil Tim Arab di Babak Pertama Piala Dunia: Empat Kemenangan Mengesankan, Kekalahan yang Wajar, dan Bencana bagi Tunisia

FEATURES
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Scotland vs Morocco
Scotland
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
New Zealand vs Egypt
New Zealand
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Qatar vs Switzerland
Qatar
Switzerland
Canada vs Qatar
Canada
Austria vs Jordan
Austria
Jordan
Jordan vs Algeria
Algeria
Argentina vs Algeria
Argentina
Iraq vs Venezuela
Iraq
Venezuela
Friendlies
Iraq vs Norway
Norway
France vs Iraq
France
Brasil
Maroko
AS
Skotlandia
Belgia
Mesir
Selandia Baru
Kanada
Arab Saudi
Uruguay
Spanyol
Qatar
Swiss
Austria
Yordania
Aljazair
Argentina
Irak
Venezuela
Norwegia
Prancis

Perbedaan dalam hasil dan kinerja delapan negara Arab

8 tim nasional Arab akhirnya tampil bersamaan di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, sebuah peristiwa bersejarah yang mencerminkan semakin luasnya kehadiran Arab di turnamen sepak bola terbesar.

Babak pertama menyuguhkan segalanya: hasil imbang yang terasa seperti kemenangan melawan tim-tim tradisional dari Eropa dan Amerika Selatan; kekalahan yang wajar bagi tim-tim yang menjalani petualangan perdana mereka atau menghadapi juara dunia; serta kegagalan Tunisia yang memalukan, yang berujung pada pemecatan pelatih Sabri Lamouchi dan penunjukan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, sebagai goncangan teknis pertama dalam turnamen ini.

  • Maroko memaksakan ritmenya kepada Brasil

    Maroko, kejutan Piala Dunia 2022 dan tim Afrika pertama yang mencapai semifinal, terus membuktikan posisinya di antara tim-tim besar dengan hasil imbang 1–1 yang mengesankan melawan Brasil di New York, dalam laga besar pertama bagi tim Arab di edisi ini.

    Ismail Saibari membawa “Singa Atlas” unggul terlebih dahulu, sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan untuk Seleção, dalam pertandingan yang menunjukkan bahwa Maroko tidak datang ke Amerika hanya untuk mengulangi pengalaman di Qatar, melainkan untuk mencoba melangkah lebih jauh dengan generasi yang sudah terbiasa menghadapi tim-tim raksasa dengan penuh percaya diri.

    Satu poin melawan Brasil pada laga pembuka grup ini memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi tim Maroko dan menambah tekanan pada pesaing-pesaing lain di grup tersebut.

    • Iklan

  • Mesir mengacaukan strategi Belgia

    Timnas Mesir menampilkan salah satu penampilan terbaiknya di Piala Dunia, saat mereka berhasil meraih hasil imbang berharga 1–1 melawan Belgia dalam laga pembuka Grup 7 di Seattle.

    Imam Ashour mencetak gol cepat Mesir lewat tendangan keras pada menit ke-19, sebelum gol penyama kedudukan tercipta melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Mohamed Hani di bawah tekanan Romelu Lukaku. Hal ini membuat tim Firaun gagal meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia sepanjang sejarah, namun memberi mereka satu poin berharga melawan tim yang masuk dalam 10 besar peringkat dunia.

    Penampilan Mesir memadukan disiplin pertahanan dan fleksibilitas serangan dalam transisi, dan dengan semangat juang yang jelas dari Salah dan rekan-rekannya, tampaknya Mesir benar-benar mampu bersaing untuk memperebutkan tiket lolos, bukan sekadar tampil terhormat di grup yang juga dihuni oleh Iran dan Selandia Baru.

  • Qatar merebut satu poin bersejarah dari Swiss

    Di Santa Clara, semua orang mengharapkan kemenangan mudah bagi Swiss setelah dominasi yang nyaris sempurna, namun Qatar berhasil mencuri hasil imbang dramatis 1–1 pada menit-menit terakhir waktu tambahan.

    Swiss unggul lewat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Breel Embolo pada babak pertama, dan menguasai jalannya pertandingan dengan sejumlah besar tembakan dan peluang, sebelum kapten Boualem Khoukhi muncul pada menit ke-94 dengan sundulan mematikan dari umpan silang, yang kemudian dihitung sebagai gol bunuh diri oleh bek Miro Mohaim, namun hal itu memberi Qatar satu poin pertama dalam sejarah mereka di Piala Dunia saat bertanding di kandang lawan.

    Hasil imbang ini bukan sekadar satu poin, melainkan pesan bahwa mantan juara Asia tersebut telah belajar dari pengalaman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dan kini menjadi lebih tangguh secara mental serta mampu bertahan melawan tim-tim Eropa yang berperingkat lebih tinggi.

  • Keberanian Saudi

    Arab Saudi sendiri nyaris mengulangi skenario kejutan Argentina pada 2022, ketika mereka sempat unggul 1–0 atas Uruguay di Miami berkat gol Abdulilah Al-Omari, sebelum Maxi Araujo berhasil menyamakan kedudukan, dan pertandingan berakhir 1–1.

    “Al-Akhdar” menampilkan permainan bertahan yang heroik, dengan penampilan gemilang kiper Muhammad Al-Owais yang menahan hujan tembakan, saat menghadapi tim yang memiliki lini serang yang sangat kuat, sehingga berhasil meraih satu poin berharga yang menjaga harapan lolos tetap hidup di grup yang juga dihuni oleh Spanyol dan Cape Verde.

  • Yordania... Kekalahan yang menyakitkan

    Yordania, dalam penampilan Piala Dunia pertamanya sepanjang sejarah, kalah 1–3 dari Austria di San Francisco, sebuah hasil yang tampaknya wajar mengingat perbedaan pengalaman dan tingkat kompetisi antara kedua tim.

    Meskipun gol indah yang dicetak oleh Ali Alwan sempat memberikan harapan bagi Al-Nashama untuk membalikkan keadaan, namun kesalahan-kesalahan di lini pertahanan dan kebingungan pada momen-momen krusial membuat tim ini kehilangan kesempatan untuk meraih satu poin bersejarah di Piala Dunia.

    Meski demikian, Yordania menunjukkan karakter menyerangnya dan nyaris meraih hasil positif. Dengan memperbaiki beberapa kelemahan di lini pertahanan, tim Al-Nashama berpotensi menjadi lawan yang merepotkan dalam dua pertandingan berikutnya di Grup 10.

  • Irak berhadapan dengan Haaland

    Setelah menunggu selama 40 tahun, Irak kembali ke Piala Dunia dan langsung berhadapan dengan mesin penyerang bernama Erling Haaland, sehingga kalah 1–4 dari Norwegia di Foxborough.

    Hasil tersebut tampak kejam, namun sudah dapat diprediksi saat menghadapi tim Eropa yang diperkuat salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Meskipun demikian, “Singa Mesopotamia” berhasil mencetak satu gol dan pada beberapa fase pertandingan berusaha menguasai bola serta menekan lawan, sebelum perbedaan kualitas individu dan ritme fisik akhirnya menentukan kemenangan Norwegia.

    Kekalahan ini tidak berarti akhir dari impian Irak, tetapi menempatkan tim di hadapan kebutuhan untuk meraih poin dari dua pertandingan melawan Prancis dan Senegal di grup yang sangat ketat, sebuah tantangan yang membutuhkan realisme taktis dan keberanian sekaligus.

  • Aljazair menanggung akibat dari pertandingannya melawan Messi

    Aljazair menjadi korban ketiga dari undian turnamen ini, setelah harus berhadapan dengan juara bertahan Argentina dan kalah 0–3 di Kansas City pada laga pembuka di grup yang sama dengan Yordania dan Austria.

    Lionel Messi mencetak hat-trick bersejarah ke gawang “Les Verts”, dalam pertandingan yang memperlihatkan perbedaan besar dalam hal kematangan dan pengalaman antara kedua tim, meskipun Aljazair berusaha membalas gelombang serangan “La Tango”.

    Meskipun hasilnya sangat telak, para pemain Aljazair menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya untuk memperebutkan tiket lolos bukanlah melawan Argentina, melainkan dalam dua pertandingan langsung melawan Yordania dan Austria.

  • Bencana di Tunisia Mengguncang Dunia Sepak Bola

    Berbeda sekali dengan tim-tim Arab lainnya, tim nasional Tunisia mengalami skenario terburuk yang mungkin terjadi, ketika pertahanan mereka runtuh saat menghadapi Swedia dan kalah 1–5 di Monterrey dalam Grup 6, dalam salah satu kekalahan terberat dalam sejarah Piala Dunia.

    Swedia, yang lolos melalui babak play-off Eropa, memanfaatkan kelemahan pertahanan Tunisia dan mencetak gol melalui dua gol Yassin Ayari, yang berdarah Tunisia, serta tiga gol terpisah dari Isaac, Jukeris, dan Svanberg, dalam pertandingan di mana “Elang Kartago” tampak tanpa semangat dan tanpa organisasi, berbeda dengan penampilan mereka di babak kualifikasi.

    Guncangan sesungguhnya bukan hanya terletak pada skor, melainkan pada keputusan cepat Federasi Sepak Bola Tunisia untuk memecat pelatih Sabri Lamouchi segera setelah pertandingan, menjadikannya pelatih pertama yang dipecat di Piala Dunia 2026. Sebagai gantinya, pelatih asal Prancis Hervé Renard ditunjuk hingga akhir turnamen dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan sebelum menghadapi Jepang dan Belanda.

  • Antara kebanggaan dan kekhawatiran: Apa arti putaran ini bagi bangsa Arab?

    Babak pertama telah menggambarkan gambaran awal performa tim-tim Arab di Piala Dunia 2026. Empat tim membuktikan kemampuan mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar secara teknis dan taktis, sementara tiga tim lainnya kalah dari lawan yang secara logis lebih kuat. Hanya ada satu kasus yang di luar dugaan, yaitu kekalahan Tunisia yang sangat mengecewakan.

    Hal yang menonjol sebagai kesamaan adalah bahwa tim-tim Arab yang bermain dengan keberanian taktis dan bertahan secara terorganisir, seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko, berhasil meraih hasil yang pantas berupa poin berharga saat menghadapi tim-tim yang diunggulkan untuk melaju jauh di turnamen ini.

    Sebaliknya, pengalaman Yordania, Irak, dan Aljazair menunjukkan bahwa masuk ke Piala Dunia melalui jalur tim-tim besar berarti harus membayar “harga pembelajaran” dengan cepat, namun tanpa menutup pintu harapan untuk memperbaiki arah di putaran kedua dan ketiga, terutama dengan adanya pertandingan-pertandingan yang secara teoritis “dapat dijangkau” jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada pertandingan pembuka.

    Adapun Tunisia, kini mereka dihadapkan pada ujian harga diri yang lebih besar daripada sekadar perebutan tiket lolos, dengan pelatih baru yang sangat memahami sepak bola Arab, namun tidak memiliki kemewahan waktu maupun margin kesalahan.

    Putaran kedua akan menjadi penentu siapa yang akan tetap berada di kategori “yang memukau”, dan siapa yang akan tergelincir ke kategori “hanya sekadar lewat” di Piala Dunia yang berpotensi menulis bab baru dalam sejarah sepak bola Arab.