Hasil Tim Arab di Babak Pertama Piala Dunia: Empat Kemenangan Mengesankan, Kekalahan yang Wajar, dan Bencana bagi Tunisia

Babak pertama telah menggambarkan gambaran awal performa tim-tim Arab di Piala Dunia 2026. Empat tim membuktikan kemampuan mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar secara teknis dan taktis, sementara tiga tim lainnya kalah dari lawan yang secara logis lebih kuat. Hanya ada satu kasus yang di luar dugaan, yaitu kekalahan Tunisia yang sangat mengecewakan.
Hal yang menonjol sebagai kesamaan adalah bahwa tim-tim Arab yang bermain dengan keberanian taktis dan bertahan secara terorganisir, seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko, berhasil meraih hasil yang pantas berupa poin berharga saat menghadapi tim-tim yang diunggulkan untuk melaju jauh di turnamen ini.
Sebaliknya, pengalaman Yordania, Irak, dan Aljazair menunjukkan bahwa masuk ke Piala Dunia melalui jalur tim-tim besar berarti harus membayar “harga pembelajaran” dengan cepat, namun tanpa menutup pintu harapan untuk memperbaiki arah di putaran kedua dan ketiga, terutama dengan adanya pertandingan-pertandingan yang secara teoritis “dapat dijangkau” jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada pertandingan pembuka.
Adapun Tunisia, kini mereka dihadapkan pada ujian harga diri yang lebih besar daripada sekadar perebutan tiket lolos, dengan pelatih baru yang sangat memahami sepak bola Arab, namun tidak memiliki kemewahan waktu maupun margin kesalahan.
Putaran kedua akan menjadi penentu siapa yang akan tetap berada di kategori “yang memukau”, dan siapa yang akan tergelincir ke kategori “hanya sekadar lewat” di Piala Dunia yang berpotensi menulis bab baru dalam sejarah sepak bola Arab.