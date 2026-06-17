Hasil Tim Arab di Babak Pertama Piala Dunia: Empat Kemenangan Mengesankan, Kekalahan yang Wajar, dan Bencana bagi Tunisia

Maroko, kejutan Piala Dunia 2022 dan tim Afrika pertama yang mencapai semifinal, terus membuktikan posisinya di antara tim-tim besar dengan hasil imbang 1–1 yang mengesankan melawan Brasil di New York, dalam laga besar pertama bagi tim Arab di edisi ini.

Ismail Saibari membawa “Singa Atlas” unggul terlebih dahulu, sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan untuk Seleção, dalam pertandingan yang menunjukkan bahwa Maroko tidak datang ke Amerika hanya untuk mengulangi pengalaman di Qatar, melainkan untuk mencoba melangkah lebih jauh dengan generasi yang sudah terbiasa menghadapi tim-tim raksasa dengan penuh percaya diri.

Satu poin melawan Brasil pada laga pembuka grup ini memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi tim Maroko dan menambah tekanan pada pesaing-pesaing lain di grup tersebut.