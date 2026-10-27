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Harry Kane Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
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Harry Kane kalahkan Mbappe dan Yamal dengan tenang: Bagaimana ia melawan prediksi dan merebut Ballon d'Or?

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H. Kane
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Pemain Inggris itu mengakhiri penantian 25 tahun tanpa Liga Champions atau Piala Dunia!

Dalam dunia sepak bola, gol tidak selalu cukup untuk membuka pintu kejayaan, dan gelar semata tidak menjamin seseorang naik ke singgasana pemain terbaik dunia. Namun Harry Kane memutuskan untuk menulis kisahnya sendiri, mengatasi segala perhitungan ekspektasi yang mengiringinya selama bertahun-tahun, hingga ia berubah dari seorang penyerang yang kemampuannya untuk mencapai puncak sempat diragukan sebagian pihak menjadi bintang yang menggenggam Ballon d'Or, penghargaan individu tertinggi dalam olahraga ini.

Setelah seperempat abad penantian, Inggris kembali menghidupkan kenangan atas penghargaan yang absen dari para pemain negeri mereka sejak Michael Owen meraihnya pada 2001, setelah kapten timnas Inggris sekaligus penyerang Bayern Munich itu memenangi penghargaan pemain terbaik dunia dalam sebuah acara yang digelar di London. Ia pun menjadi pemain Inggris kelima yang mencapai pencapaian ini, di tengah persaingan ketat dengan bintang-bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Namun penobatan Kane bukan sekadar ganjaran atas musim mencetak gol yang luar biasa, melainkan menyimpan kisah yang berbeda; sebab ia meraihnya meski gagal memenangi sejumlah turnamen besar paling penting, di saat ekspektasi justru condong kepada nama-nama lain, di antaranya pemain Prancis Kylian Mbappe dan pemain Spanyol Lamine Yamal.

Lalu bagaimana Kane berhasil membalik keadaan? Apa yang membuat angka-angkanya cukup untuk menjatuhkan pilihan kepadanya? Dan apakah penobatan ini menandai awal era baru bagi penyerang Inggris itu, ataukah mempertahankan Ballon d'Or justru akan menjadi ujian tersulit dalam kariernya?

  • Michael OwenGetty Images Sport

    25 tahun penantian: Kane kembalikan Ballon d'Or ke Inggris

    Harry Kane mencatatkan namanya dalam sejarah sepakbola Inggris dengan cara yang paling gemilang, setelah menjadi pemain pertama dari negaranya yang meraih Ballon d'Or sejak Michael Owen menyabet penghargaan tersebut pada 2001. Ia mengakhiri penantian selama 25 tahun, sekaligus mengembalikan nama Inggris ke barisan terdepan dalam salah satu kompetisi individu paling bergengsi di dunia si kulit bundar.

    Penyerang Bayern Munich itu menjadi pemain Inggris kelima yang meraih penghargaan tersebut, setelah sebelumnya diraih Stanley Matthews pada 1956, Bobby Charlton pada 1966, serta Kevin Keegan pada 1978 dan 1979, sebelum Kane bergabung ke dalam daftar itu dengan kisah yang berbeda, yang dibangun lewat gol-gol, konsistensi, dan kemampuan tampil luar biasa di lebih dari satu kompetisi.

    Daftar peraih penghargaan ini dari Britania Raya juga mencakup pemain Skotlandia Denis Law, yang meraihnya pada 1964, serta George Best, bintang Irlandia Utara, yang menyabetnya pada 1968, sehingga semakin memperpanjang deretan nama-nama Britania yang meninggalkan jejak dalam sejarah penghargaan ini.

    Penyerang Prancis Kylian Mbappe, pemain Real Madrid, menempati posisi kedua, sementara pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, berada di posisi ketiga, setelah masuk ke persaingan sebagai salah satu kandidat terkuat berkat bakatnya yang mencolok dan pengaruh besarnya bersama klub Catalan tersebut.



    Kane tak menyembunyikan rasa terkejutnya bisa mencapai posisi ini, seperti yang ia katakan dalam pernyataan kepada platform "DAZN": "Banyak orang tidak menyangka saya bisa sampai ke sini, dan mungkin saya sendiri pun tidak menyangka bisa mencapai level ini".

    Ia menambahkan: "Saya melalui banyak pasang surut, terutama di awal karier saya. Saya tidak pernah menjadi pemain yang dianggap orang sebagai calon bintang besar, seperti yang terjadi pada sebagian pemain saat ini".

    Penyerang Inggris itu melanjutkan: "Saya harus bersabar dan bekerja keras; sering kali saya harus bergulat dengan diri sendiri, dan saya harus melewati itu dengan keyakinan diri serta tekad".

    Ia menjelaskan bahwa perjalanan ini membantunya tetap rendah hati dan realistis, bahkan setelah ia mencapai level tertinggi, seraya menegaskan bahwa keinginan terus-menerus untuk berkembang dan membaik adalah salah satu faktor terpenting yang membawanya menuju kesuksesan.

    Perayaan atas pencapaiannya tidak hanya datang dari para penggemar dan media, sebab Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas penobatan kaptennya, dan menggambarkan keberhasilan meraih penghargaan itu sebagai "kehormatan besar".

    Pangeran William juga memuji mantan penyerang Tottenham Hotspur tersebut, menggambarkannya sebagai "kapten hebat dan pemain luar biasa", sebagai penegasan atas posisi yang telah dicapai Kane di dalam maupun di luar sepakbola Inggris.


  • Harry Kane GFX GOAL ONLYGoal AR

    Musim luar biasa dalam angka: 61 gol bersama Bayern Munich

    Penobatan Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or bukanlah buah dari kesan atau popularitas, melainkan terutama berdasarkan angka-angka produktivitas gol luar biasa yang membuatnya unggul atas para pesaingnya sepanjang musim lalu, sekaligus mempersembahkan salah satu musim individu terbaik dalam karier profesionalnya.

    Penyerang asal Inggris itu mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich pada musim lalu, sebuah rekor bagi klub Jerman tersebut dalam satu musim, dan ia juga melampaui torehan pemain mana pun di lima liga top Eropa dengan selisih mencapai 19 gol, sesuai angka yang tercantum dalam catatan musim tersebut.

    Untuk memahami besarnya pencapaian ini, cukup disebutkan bahwa Kane mencapai angka yang sama dengan yang diraih bintang Portugal Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid 11 tahun lalu, ketika ia mencetak 61 gol dalam satu musim, sehingga penyerang Inggris ini menempatkan dirinya dalam perbandingan langsung dengan salah satu penggol paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

    Di level Liga Jerman, Kane memuncaki daftar pencetak gol setelah mencetak 36 gol, unggul dengan selisih 17 gol atas pesaing terdekatnya, dalam torehan yang mencerminkan sejauh mana keunggulannya atas para penyerang lain, serta kemampuannya mengubah peluang menjadi gol secara konsisten.

    Sementara di Liga Champions Eropa, ia mencetak 14 gol, memainkan peran sentral dalam perjalanan Bayern Munich hingga babak semifinal, meskipun tim itu tidak mampu mencapai partai final atau meraih gelar benua tersebut.

    Di ajang Piala Jerman, Kane mencetak 10 gol, di antaranya tiga gol pada partai final yang berakhir dengan kemenangan Bayern Munich atas Stuttgart dengan skor 3-0, sesuai data yang tercantum dalam catatan musim, dan ia juga menambah satu gol di Piala Super Jerman.

    Dengan demikian, Kane tidak hanya mencetak gol di satu ajang saja, tetapi juga menonjolkan dirinya di berbagai kompetisi yang ia ikuti, menampilkan level ofensif yang menjadikannya elemen paling menonjol dalam sistem permainan tim Bavaria tersebut, sebagaimana diberitakan "BBC Sport".

    Angka-angkanya memperoleh arti tambahan mengingat sejarah Bayern Munich, yang jerseynya pernah dikenakan sepanjang tahun oleh para penyerang legendaris, seperti Gerd Müller dan Karl Heinz Rummenigge, hingga pemain Polandia Robert Lewandowski, yang juga meninggalkan jejak luar biasa dalam catatan gol klub.

    Meski demikian, Kane berhasil melampaui angka-angka terdahulu klub dalam satu musim, menjadikannya pemain Bayern Munich pertama yang meraih Ballon d'Or sejak Rummenigge pada tahun 1981, serta mengembalikan penghargaan itu ke lemari trofi raksasa Bavaria tersebut setelah absen cukup lama.


  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    73 gol dalam satu musim: pencapaian yang menempatkan Kane di antara para legenda

    Angka-angka Kane tidak berhenti pada apa yang ia persembahkan bersama Bayern Munich, karena ia menambahkan gol-golnya bersama timnas Inggris ke dalam koleksinya, sehingga total torehannya meningkat menjadi 73 gol sepanjang musim, di samping delapan assist dalam 65 pertandingan bersama klub dan timnas.

    Kane mencetak 12 gol bersama Inggris selama periode yang sama, termasuk enam gol di Piala Dunia, menegaskan bahwa ketajamannya tidak hanya terkait dengan lingkungan klub Jerman tersebut, tetapi juga meluas ke penampilannya di level internasional.

    Torehan ini menempatkan penyerang Inggris itu dalam daftar luar biasa yang mencakup sederet pencetak gol terhebat dalam sejarah sepak bola, karena tidak ada yang berhasil mencetak gol lebih banyak dalam satu musim di liga-liga besar Eropa selain Lionel Messi, yang mencetak 82 gol bersama Barcelona dan timnas Argentina pada musim 2011-2012.

    Gerd Muller juga mencetak 72 gol selama musim 1972-1973, sementara Cristiano Ronaldo mencapai 66 gol pada musim 2011-2012 dan 2014-2015, dan Ronaldo asal Brasil meraih torehan yang sama pada musim 1996-1997.

    Daftar ini juga mencakup pemain Norwegia Erling Haaland, yang mencetak 64 gol pada musim 2022-2023, dan pemain Uruguay Luis Suarez, yang mencapai jumlah yang sama pada musim 2015-2016.

    Perbandingan ini mengungkapkan bahwa Kane tidak sekadar menampilkan musim yang bagus, tetapi mendekati angka-angka bersejarah yang terkait dengan nama-nama yang mengubah wajah sepak bola modern, hal yang memberikan kekuatan besar pada profil individunya dalam perburuan Ballon d'Or.

    Alan Shearer, mantan penyerang timnas Inggris, memuji penampilan Kane, dan menegaskan kepada jaringan "BBC Sport" bahwa ia layak meraih penghargaan tersebut, serta berkata: "Harry Kane harus menjadi pemenang penghargaan Ballon d'Or."

    Shearer menambahkan: "Angka-angkanya selama dua belas hingga delapan belas bulan terakhir sangat luar biasa, baik bersama Bayern Munich maupun bersama timnas Inggris. Karena itulah, ia layak memenangkannya."

    Di sisi lain, Danny Murphy, mantan pemain timnas Inggris, menggambarkan produktivitas gol Kane sebagai tak kenal lelah, dengan menilai bahwa sang penyerang menampilkan salah satu musim terbaik dalam kariernya, dan bahwa memenangkan penghargaan tersebut merupakan ganjaran yang layak atas apa yang telah ia persembahkan.

    Murphy menyebut bahwa Kane beradaptasi dengan sangat baik bersama Bayern Munich sejak bergabung dengannya, dan menegaskan bahwa ia adalah penyerang murni terbaik di dunia selama dua belas bulan terakhir.


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  • Harry KaneGetty Images

    Tanpa Liga Champions atau Piala Dunia: Mengapa Kane yang Menang?

    Mungkin aspek paling menarik dalam penobatan Harry Kane adalah keberhasilannya memenangi Ballon d'Or tanpa meraih salah satu gelar terbesar yang biasanya memengaruhi identitas peraih penghargaan tersebut.

    Pada saat sejumlah kemenangan individu besar selama ini terkait dengan gelar Liga Champions Eropa, Piala Dunia, atau turnamen antarbenua, Kane justru naik ke podium penobatan setelah Bayern Munich gagal memenangi Liga Champions Eropa dan tersingkir di babak semifinal.

    Kendati tim asal Jerman itu berhasil meraih dua gelar domestik pada musim lalu, gelar-gelar tersebut tidak sebesar Liga Champions dari segi pengaruhnya dalam perburuan Ballon d'Or, sehingga angka-angka individu sang penyerang Inggris menjadi elemen penentu yang memberatkan timbangan ke pihaknya.

    Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan suara tidak hanya bergantung pada jumlah gelar yang diraih seorang pemain, melainkan juga memperhitungkan tingkat performa individu, pengaruh terhadap hasil pertandingan, konsistensi sepanjang musim, dan kemampuan menyuguhkan angka-angka luar biasa di berbagai kompetisi.

    Secara historis, Ballon d'Or hanya terbuka bagi pemain Eropa sejak didirikan pada 1956 hingga 1995, ketika pintu persaingan dibuka bagi pemain dari berbagai kebangsaan, sebuah perubahan yang memperluas lingkaran kandidat dan mengubah sifat persaingan.

    Sejak saat itu, tahun-tahun penyelenggaraan Piala Dunia menyaksikan penobatan pemain yang memenangi turnamen tersebut sebanyak empat kali, sementara penghargaan untuk Messi pada 2023 menjadi pengecualian yang terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia Qatar pada musim dingin 2022.

    Meski demikian, kemenangan juara Piala Dunia bukanlah sesuatu yang pasti pada setiap edisi, karena Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric sebelumnya pernah meraih penghargaan ini pada tahun-tahun ketika mereka tidak menjuarai Piala Dunia.

    Ini merupakan kali kelima saja selama dua puluh tahun terakhir penghargaan tersebut jatuh kepada pemain yang tidak memenangi Piala Dunia, Liga Champions Eropa, Piala Eropa, atau Copa America, menurut rekapitulasi yang tertera dalam laporan, sehingga Kane bergabung dalam daftar yang juga mencakup tiga penobatan Messi.

    Lamine Yamal adalah salah satu kandidat terkuat, dengan memanfaatkan keberhasilannya menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol sesuai data yang tersedia, di samping penampilan gemilangnya bersama Barcelona, tetapi penghargaan itu pada akhirnya berlabuh pada Kane, yang menyuguhkan rekam jejak individu kuat yang sulit diabaikan.

    Tahun lalu, keberhasilan Ousmane Dembele menjuarai Liga Champions Eropa bersama Paris Saint-Germain turut berperan dalam kemenangannya meraih Ballon d'Or, hal yang menunjukkan besarnya pengaruh yang dapat ditinggalkan turnamen-turnamen besar terhadap jalannya pemungutan suara.

    Namun, kasus Kane berbeda; ia memaksakan dirinya melalui angka-angka gol yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Bayern Munich, serta rekapitulasi keseluruhan yang menempatkannya di antara para pencetak gol terbaik yang pernah dikenal sepanjang sejarah permainan ini, menegaskan bahwa absennya gelar Eropa tidak serta-merta menghapus nilai sebuah musim yang luar biasa.


  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Selebrasi di Wembley: Mampukah dia mempertahankan Ballon d'Or?

    Penobatan Kane tidak berlangsung tanpa perayaan besar di negaranya, di mana lengkungan Stadion Wembley diterangi dengan warna emas pada Senin malam, dalam pemandangan simbolis yang mencerminkan nilai pencapaian yang diraih oleh kapten timnas Inggris.

    Perayaan ini membawa makna khusus, karena Ballon d'Or telah lama menjauh dari para pemain Inggris sejak penobatan Owen pada awal abad ini, meskipun telah berlalu generasi demi generasi bintang yang menampilkan level istimewa di tingkat klub maupun timnas.

    Bagi Kane, memenangi penghargaan ini merupakan puncak dari perjalanan yang tidak selalu mudah, setelah ia sendiri berbicara tentang kesulitan yang dihadapinya di awal kariernya, dan karena ia tidak dianggap sejak dini sebagai salah satu bakat paling menonjol yang dijagokan mencapai puncak.

    Dari sinilah, penghargaan ini tampak lebih dari sekadar pengakuan atas satu musim gol; ia juga merupakan penghormatan atas jalan panjang perkembangan, kerja keras, dan kesabaran, hingga mencapai posisi yang membuat Kane menjadi salah satu penyerang terpenting di dunia.

    Meskipun Kane hampir belum sempat merayakan penobatannya, pembicaraan sudah benar-benar dimulai tentang peluangnya memenangi penghargaan ini dua tahun berturut-turut, mengingat awal yang kuat yang ia tampilkan bersama Bayern Munich selama musim baru.

    Penyerang Inggris itu mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan pertamanya bersama tim Jerman tersebut, serta mencetak enam gol dalam empat pertandingan bersama timnas negaranya di UEFA Nations League, sehingga total torehannya naik menjadi 16 gol dalam 16 pertandingan sesuai angka yang tercantum dalam laporan.

    Selain kemilau individunya, Bayern Munich memulai musim dengan penampilan yang kuat, di mana mereka tidak mengalami kekalahan sama sekali di Bundesliga maupun Liga Champions Eropa, yang memberi Kane peluang tambahan untuk melanjutkan persaingan memperebutkan gelar dan rekor.

    Jika tim berhasil meraih treble, dan Kane terus mencetak gol dengan rata-rata mendekati satu gol per pertandingan, maka akan sulit mengeluarkannya dari daftar kandidat penghargaan berikutnya, terlebih karena musim ini tidak mencakup turnamen besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa, atau Copa America, menurut data yang tersedia.

    Meski demikian, mempertahankan Ballon d'Or bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan kelanjutan kemilau individu dan pencapaian hasil kolektif yang kuat, selain menghadapi para pesaing yang mampu mengubah peta persaingan kapan saja.

    Pemain terakhir, selain Messi dan Ronaldo, yang memenangi penghargaan ini dua tahun berturut-turut adalah pemain Belanda Marco van Basten, yang dinobatkan pada tahun 1988 dan 1989, yang mencerminkan sulitnya mengulangi pencapaian itu di tengah persaingan ketat antara para bintang sepak bola.


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Yamal dan Mbappe: Persaingan Baru Mulai Terlihat di Cakrawala

    Kane tidak akan sendirian dalam perburuan Ballon d'Or berikutnya, karena Lamine Yamal terus memperkuat posisinya di antara bintang-bintang terbaik dunia, setelah menempati peringkat ketiga dalam klasemen saat ini, menurut laporan tersebut, menyusul kehadirannya di antara para kandidat terkuat.

    Bintang Spanyol itu mengawali musim dengan penampilan mengesankan, mencetak 10 gol dan menyumbangkan 10 assist dalam 13 pertandingan bersama Barcelona di La Liga dan Liga Champions, sebuah pencapaian yang mencerminkan keragaman pengaruhnya antara mencetak gol dan menciptakan peluang.

    Barcelona termasuk salah satu kandidat terdepan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, dan meraih trofi tersebut bisa menjadi faktor penentu dalam memperkuat peluang Yamal, terutama jika ia mempertahankan levelnya saat ini dan terus menyajikan angka-angka yang istimewa.

    Jika ia memenangkan penghargaan itu tahun depan, Yamal akan berusia 20 tahun, sehingga menjadi pemain termuda dalam sejarah yang meraih Ballon d'Or menurut prediksi yang tertera dalam laporan tersebut. Pemain Brasil, Ronaldo, masih memegang rekor sebagai peraih penghargaan termuda, setelah memperolehnya pada tahun 1997 saat berusia 21 tahun.

    Sementara itu, Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, juga berupaya memenangkan Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan bersama klub dan tim nasionalnya, menegaskan bahwa ia akan tetap menjadi pesaing kuat untuk penghargaan tersebut.

    Persaingan yang mungkin terjadi tidak terbatas pada trio tersebut, karena Arsenal dan Paris Saint-Germain menonjol di antara tim-tim yang dijagokan kuat untuk bersaing di Liga Champions. Belum ada pemain Arsenal yang pernah memenangkan Ballon d'Or, sementara Paris Saint-Germain memiliki peluang untuk memperkuat kehadiran para bintangnya dalam perburuan individu jika berhasil terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar.

    Pada akhirnya, keistimewaan kisah Harry Kane terletak pada kenyataan bahwa perjalanannya menuju Ballon d'Or bukanlah kelanjutan dari jalur yang mudah atau pendakian yang diperkirakan sejak awal, melainkan hasil dari tahun-tahun kerja keras dan perkembangan, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh sang pemain.

    Ia berhasil mengubah kemampuan mencetak golnya menjadi senjata yang menentukan, dan menempatkan dirinya di salah satu liga Eropa terkuat, kemudian melanjutkan kegemilangannya di level benua dan internasional, hingga angka-angkanya kini dibandingkan dengan yang diraih para legenda permainan ini.

    Kepindahannya ke Bayern Munich juga memberinya panggung baru untuk menunjukkan kemampuannya dalam lingkungan kompetitif yang berbeda, tetapi hal itu saja tidak cukup untuk menciptakan pencapaian; karena ia membutuhkan sebuah musim luar biasa dari segi gol, pengaruh, dan konsistensi.

    Kane memenangkan perburuan ini meski beberapa gelar besar absen dari catatannya pada musim lalu, sehingga memberikan Inggris Ballon d'Or pertama sejak tahun 2001, dan mengembalikan Bayern Munich ke jajaran peraih penghargaan setelah beberapa dekade sejak penobatan Rummenigge.

    Di antara angka-angka rekor, tekanan persaingan, dan tantangan untuk mempertahankan puncak, kini dimulai babak baru dalam karier penyerang Inggris itu, yang tidak lagi dituntut untuk membuktikan kemampuannya mencapai level elite, melainkan kini berhadapan dengan ujian yang lebih sulit: mempertahankan posisinya di antara pemain-pemain terbaik dunia, dan berupaya mengubah Ballon d'Or pertama menjadi awal dari serangkaian pencapaian bersejarah.