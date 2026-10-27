Kane tidak akan sendirian dalam perburuan Ballon d'Or berikutnya, karena Lamine Yamal terus memperkuat posisinya di antara bintang-bintang terbaik dunia, setelah menempati peringkat ketiga dalam klasemen saat ini, menurut laporan tersebut, menyusul kehadirannya di antara para kandidat terkuat.

Bintang Spanyol itu mengawali musim dengan penampilan mengesankan, mencetak 10 gol dan menyumbangkan 10 assist dalam 13 pertandingan bersama Barcelona di La Liga dan Liga Champions, sebuah pencapaian yang mencerminkan keragaman pengaruhnya antara mencetak gol dan menciptakan peluang.

Barcelona termasuk salah satu kandidat terdepan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, dan meraih trofi tersebut bisa menjadi faktor penentu dalam memperkuat peluang Yamal, terutama jika ia mempertahankan levelnya saat ini dan terus menyajikan angka-angka yang istimewa.

Jika ia memenangkan penghargaan itu tahun depan, Yamal akan berusia 20 tahun, sehingga menjadi pemain termuda dalam sejarah yang meraih Ballon d'Or menurut prediksi yang tertera dalam laporan tersebut. Pemain Brasil, Ronaldo, masih memegang rekor sebagai peraih penghargaan termuda, setelah memperolehnya pada tahun 1997 saat berusia 21 tahun.

Sementara itu, Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, juga berupaya memenangkan Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan bersama klub dan tim nasionalnya, menegaskan bahwa ia akan tetap menjadi pesaing kuat untuk penghargaan tersebut.

Persaingan yang mungkin terjadi tidak terbatas pada trio tersebut, karena Arsenal dan Paris Saint-Germain menonjol di antara tim-tim yang dijagokan kuat untuk bersaing di Liga Champions. Belum ada pemain Arsenal yang pernah memenangkan Ballon d'Or, sementara Paris Saint-Germain memiliki peluang untuk memperkuat kehadiran para bintangnya dalam perburuan individu jika berhasil terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar.

Pada akhirnya, keistimewaan kisah Harry Kane terletak pada kenyataan bahwa perjalanannya menuju Ballon d'Or bukanlah kelanjutan dari jalur yang mudah atau pendakian yang diperkirakan sejak awal, melainkan hasil dari tahun-tahun kerja keras dan perkembangan, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh sang pemain.

Ia berhasil mengubah kemampuan mencetak golnya menjadi senjata yang menentukan, dan menempatkan dirinya di salah satu liga Eropa terkuat, kemudian melanjutkan kegemilangannya di level benua dan internasional, hingga angka-angkanya kini dibandingkan dengan yang diraih para legenda permainan ini.

Kepindahannya ke Bayern Munich juga memberinya panggung baru untuk menunjukkan kemampuannya dalam lingkungan kompetitif yang berbeda, tetapi hal itu saja tidak cukup untuk menciptakan pencapaian; karena ia membutuhkan sebuah musim luar biasa dari segi gol, pengaruh, dan konsistensi.

Kane memenangkan perburuan ini meski beberapa gelar besar absen dari catatannya pada musim lalu, sehingga memberikan Inggris Ballon d'Or pertama sejak tahun 2001, dan mengembalikan Bayern Munich ke jajaran peraih penghargaan setelah beberapa dekade sejak penobatan Rummenigge.

Di antara angka-angka rekor, tekanan persaingan, dan tantangan untuk mempertahankan puncak, kini dimulai babak baru dalam karier penyerang Inggris itu, yang tidak lagi dituntut untuk membuktikan kemampuannya mencapai level elite, melainkan kini berhadapan dengan ujian yang lebih sulit: mempertahankan posisinya di antara pemain-pemain terbaik dunia, dan berupaya mengubah Ballon d'Or pertama menjadi awal dari serangkaian pencapaian bersejarah.



