Gianluigi Buffon mengonfirmasi pengunduran dirinya dari jabatan di tim nasional Italia dalam pernyataan yang penuh emosi

Selama masa jabatannya, Buffon berupaya melakukan lebih dari sekadar menjadi figur simbolis; ia berusaha memodernisasi jalur pengembangan bagi talenta muda Italia dan menjembatani kesenjangan antar kelompok usia. "Saya telah berusaha menjalankan peran saya dengan mencurahkan seluruh energi, menginginkan semua sektor terhubung, menjadi jembatan dialog dan sinergi antar tim-tim muda, serta berupaya merancang proyek yang dimulai dari para pemain muda dan menjangkau hingga tim nasional U-21," jelasnya.

Buffon juga menekankan bahwa ia telah berfokus pada penambahan figur-figur berpengalaman ke dalam struktur organisasi untuk menumbuhkan budaya meritokrasi, sebuah proyek yang ia harapkan akan berlanjut di bawah kepemimpinan baru. Ia melanjutkan: "Saya meminta dan mendapatkan penambahan beberapa figur kunci yang sangat berpengalaman, yang membawa peluang-peluang penting ini dengan visi jangka menengah dan panjang. Hal ini karena saya percaya pada kebijakan meritokrasi. Keputusan bijak dari pilihan-pilihan ini akan menjadi tanggung jawab para pemimpin yang akan datang. Saya menyimpan semuanya di hati, dengan rasa syukur atas kesempatan istimewa dan pelajaran yang dipetik, meskipun ini merupakan epilog yang menyakitkan. Forza Azzurri selalu."