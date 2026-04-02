Gianluigi Buffon mengonfirmasi pengunduran dirinya dari jabatan di tim nasional Italia dalam pernyataan yang penuh emosi
Dampak dari kekecewaan di Piala Dunia
Setelah kekalahan telak Italia dalam babak play-off Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina—yang menandai ketidakhadiran mereka untuk ketiga kalinya berturut-turut dari turnamen tersebut—kepemimpinan tim nasional pun runtuh. Buffon, yang menjabat sebagai ketua delegasi sejak musim panas 2023, telah resmi mengundurkan diri; langkah ini diumumkan tak lama setelah pengunduran diri Presiden FIGC, yang menandakan perombakan besar-besaran dalam hierarki juara dunia empat kali tersebut.
Pesan perpisahan yang menyentuh hati
Dalam sebuah pernyataan panjang dan penuh perasaan yang dibagikan di Instagram, Buffon mengungkapkan rasa sakit akibat kegagalan baru-baru ini serta tanggung jawabnya untuk mundur. "Pengunduran diri saya segera setelah pertandingan melawan Bosnia berakhir adalah tindakan mendesak, yang muncul dari lubuk hati saya yang paling dalam. Spontan seperti air mata yang menyayat hati, dan yang saya tahu juga dirasakan oleh kalian semua," tulis pria berusia 48 tahun itu. "Saya diminta untuk menunda keputusan sampai semua orang punya waktu untuk merenung. Sekarang setelah Presiden Gravina memilih untuk mundur, saya merasa bebas untuk melakukan apa yang saya rasa sebagai tindakan yang bertanggung jawab. Meskipun saya sungguh-sungguh yakin bahwa saya telah membangun semangat tim yang kuat bersama Rino Gattuso dan semua rekan kerja saya dalam waktu yang sangat singkat yang tersedia bagi tim nasional, tujuan utamanya adalah membawa Italia kembali ke Piala Dunia. Dan kami tidak berhasil."
Warisan dan meritokrasi di Coverciano
Selama masa jabatannya, Buffon berupaya melakukan lebih dari sekadar menjadi figur simbolis; ia berusaha memodernisasi jalur pengembangan bagi talenta muda Italia dan menjembatani kesenjangan antar kelompok usia. "Saya telah berusaha menjalankan peran saya dengan mencurahkan seluruh energi, menginginkan semua sektor terhubung, menjadi jembatan dialog dan sinergi antar tim-tim muda, serta berupaya merancang proyek yang dimulai dari para pemain muda dan menjangkau hingga tim nasional U-21," jelasnya.
Buffon juga menekankan bahwa ia telah berfokus pada penambahan figur-figur berpengalaman ke dalam struktur organisasi untuk menumbuhkan budaya meritokrasi, sebuah proyek yang ia harapkan akan berlanjut di bawah kepemimpinan baru. Ia melanjutkan: "Saya meminta dan mendapatkan penambahan beberapa figur kunci yang sangat berpengalaman, yang membawa peluang-peluang penting ini dengan visi jangka menengah dan panjang. Hal ini karena saya percaya pada kebijakan meritokrasi. Keputusan bijak dari pilihan-pilihan ini akan menjadi tanggung jawab para pemimpin yang akan datang. Saya menyimpan semuanya di hati, dengan rasa syukur atas kesempatan istimewa dan pelajaran yang dipetik, meskipun ini merupakan epilog yang menyakitkan. Forza Azzurri selalu."
Ketidakpastian seputar Gattuso dan masa depannya
Setelah kepergian Gravina dan Buffon, masa depan pelatih kepala Gennaro Gattuso masih belum jelas sementara FIGC bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran. Pengunduran diri Buffon menandai akhir yang mengharukan dari perjalanan legendarisnya bersama Azzurri yang telah membawanya tampil dalam 176 pertandingan, sekaligus menandakan kebutuhan mendesak akan awal yang baru di level tertinggi agar Italia terhindar dari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada tahun 2030.