Dengan wajah yang berbeda dari saat ia pergi, klub Al Ittihad kembali menjalani laga-laganya, di Liga Roshn Saudi dan Liga Champions Asia Elite, setelah berakhirnya masa jeda internasional.
FIFA di kursi pesakitan: apakah jeda internasional menghancurkan taktik Vicenzing bersama Ittihad?
Comeback terburuk
Al Ittihad sudah menjalani dua pertandingan setelah berakhirnya jeda internasional terakhir, kalah pada laga pertama dari Al Hilal dengan skor 1-3, sebelum mengulangi kekalahan di stadion sendiri dari Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab dengan skor 1-2.
Artinya, pada kedua pertandingan tersebut Al Ittihad mencetak dua gol, sementara gawang mereka kebobolan 5 gol, lebih banyak dari jumlah gol yang mereka terima pada lima pertandingan sebelumnya.
Yang aneh, gawang Al Ittihad sebenarnya bisa saja kebobolan lebih banyak gol lagi, hanya saja para pemain Al Hilal dan Shabab Al Ahli membuang banyak peluang berbahaya di depan gawang kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic.
FIFA di kursi pesakitan
Jeda internasional menjadi peluang emas bagi klub-klub yang sedang mengalami penurunan performa, karena periode ini berfungsi sebagai masa persiapan, di mana pelatih bisa menata kembali segala hal.
Namun, situasinya justru berbanding terbalik bagi tim-tim yang sedang menjalani periode bagus, sebab terhentinya pertandingan membuat tim kehilangan ritme menanjak mereka, dan hal itu bisa merusak perkembangan yang sudah dibangun.
Jeda internasional terakhir terasa lebih istimewa dibanding jeda-jeda sebelumnya, karena berlangsung selama sekitar 3 pekan, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menggabungkan dua periode jeda, yaitu September dan Oktober.
Memang benar bahwa satu kali jeda lebih baik daripada dua kali, dalam artian ritme tim tidak terputus di lebih dari satu kesempatan, tetapi jeda yang panjang justru bisa mempersulit proses pemulihan dan kembalinya tim ke level normal.
Dan tampak jelas bahwa inilah yang dialami Al Ittihad bersama pelatih asal Jerman, Jens Wiessing, setelah berakhirnya jeda internasional terakhir, di mana tim kembali dengan wajah yang benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Taktik Jens Wissing: Situasi Semakin Sulit
Al Ittihad lebih merasakan dampak dari jeda ini, akibat taktik ekstrem sang pelatih asal Jerman, yang menerapkan pressing dengan garis sangat tinggi.
Ketika melakukan pressing dengan garis tinggi, ruang-ruang kosong menjadi lebih terbuka, baik di antara lini serang dan lini tengah, lini tengah dan lini belakang, maupun di belakang lini pertahanan.
Vissing sangat bergantung pada pressing di semua lini, serta meninggalkan ruang di belakang lini belakang, dan hal itu menuntut pressing yang tajam serta tanpa kesalahan sedikit pun, karena kesalahan tersebut sangat membahayakan gawang.
Namun, kondisi itu tidak terjadi pada "Al Ameed", khususnya dalam laga melawan Shabab Al Ahli, di mana pressing berjalan lemah, sehingga memicu umpan-umpan berbahaya di belakang lini pertahanan yang berbuah dua gol.
Vissing harus segera membenahi situasi, entah dengan mengubah sebagian taktiknya, atau dengan memulihkan dan memilih pemain-pemain yang tepat serta mampu menerapkan gaya bermainnya secara langsung.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami