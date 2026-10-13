Jeda internasional menjadi peluang emas bagi klub-klub yang sedang mengalami penurunan performa, karena periode ini berfungsi sebagai masa persiapan, di mana pelatih bisa menata kembali segala hal.

Namun, situasinya justru berbanding terbalik bagi tim-tim yang sedang menjalani periode bagus, sebab terhentinya pertandingan membuat tim kehilangan ritme menanjak mereka, dan hal itu bisa merusak perkembangan yang sudah dibangun.

Jeda internasional terakhir terasa lebih istimewa dibanding jeda-jeda sebelumnya, karena berlangsung selama sekitar 3 pekan, setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menggabungkan dua periode jeda, yaitu September dan Oktober.

Memang benar bahwa satu kali jeda lebih baik daripada dua kali, dalam artian ritme tim tidak terputus di lebih dari satu kesempatan, tetapi jeda yang panjang justru bisa mempersulit proses pemulihan dan kembalinya tim ke level normal.

Dan tampak jelas bahwa inilah yang dialami Al Ittihad bersama pelatih asal Jerman, Jens Wiessing, setelah berakhirnya jeda internasional terakhir, di mana tim kembali dengan wajah yang benar-benar berbeda dari sebelumnya.