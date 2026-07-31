Meskipun sanksi dasar telah dinaikkan menjadi 10 pertandingan, komisi regulasi independen tetap memiliki diskresi untuk menyesuaikan durasi skorsing bergantung pada keadaan tertentu. Hukuman yang lebih berat masih dapat dijatuhkan jika terdapat faktor-faktor yang memberatkan secara signifikan, sedangkan larangan bermain yang dikurangi menjadi enam pertandingan hanya akan dipertimbangkan jika pelanggar mengakui pelanggaran tersebut pada kesempatan pertama. Selain itu, individu yang melakukan pelanggaran berulang menghadapi skorsing lebih dari 12 pertandingan atau larangan berbasis waktu untuk kasus-kasus berat.