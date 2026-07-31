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FA perketat penindakan terhadap pelecehan diskriminatif dengan memperluas hukuman skorsing minimum untuk pemain dan staf
FA perketat sanksi atas pelanggaran perilaku
FA secara resmi telah memperketat sanksi terkait pelanggaran Aturan E3.2, yang mencakup tindakan diskriminatif terkait ras, asal etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau disabilitas. Pada musim-musim sebelumnya, skorsing untuk pelanggaran yang diperberat ini berkisar antara enam hingga 12 pertandingan. Badan pengatur itu kini telah menetapkan hukuman minimum dasar baru berupa larangan tampil 10 pertandingan bagi setiap pemain atau anggota staf teknis yang dinyatakan bersalah.
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Badan pengatur mengeluarkan pernyataan
FA menegaskan bahwa langkah-langkah yang lebih tegas ini diperkenalkan sebagai bagian dari komitmen yang jelas untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dari sepakbola Inggris. Pernyataan mereka berbunyi: "Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, perilaku diskriminatif masih terus menjadi tantangan di seluruh permainan ini. Langkah-langkah yang diperkuat diperlukan untuk menangani perilaku yang menjijikkan ini."
Komisi tetap mempertahankan kewenangan diskresioner
Meskipun sanksi dasar telah dinaikkan menjadi 10 pertandingan, komisi regulasi independen tetap memiliki diskresi untuk menyesuaikan durasi skorsing bergantung pada keadaan tertentu. Hukuman yang lebih berat masih dapat dijatuhkan jika terdapat faktor-faktor yang memberatkan secara signifikan, sedangkan larangan bermain yang dikurangi menjadi enam pertandingan hanya akan dipertimbangkan jika pelanggar mengakui pelanggaran tersebut pada kesempatan pertama. Selain itu, individu yang melakukan pelanggaran berulang menghadapi skorsing lebih dari 12 pertandingan atau larangan berbasis waktu untuk kasus-kasus berat.
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Klub beradaptasi sebelum kick-off
Klub-klub di seluruh piramida sepakbola Inggris kini harus memastikan semua pemain dan staf sepenuhnya memahami konsekuensi berat dari peraturan yang diperbarui ini sebelum kompetisi dimulai. Kerangka aturan yang diperketat ini hadir ketika tim-tim merampungkan persiapan mereka untuk musim 2026-27 yang akan datang. Kampanye Premier League dijadwalkan dimulai pada 21 Agustus, saat juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi baru Coventry City.
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