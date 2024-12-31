Manchester United v FK Bodo/Glimt - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport
Muhammad Zaki dan Aditya Gokhale

Casemiro SEPAKAT Tinggalkan Manchester United

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Gelandang Manchester United Casemiro dikabarkan akan mengakhiri masa baktinya di Old Trafford dan sudah siap untuk menyepakati transfer ke klub ini.

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