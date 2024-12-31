Casemiro SEPAKAT Tinggalkan Manchester United

Getty Images SportMuhammad Zaki dan Aditya GokhaleCasemiro SEPAKAT Tinggalkan Manchester UnitedCasemiroManchester UnitedPremier LeagueAl Nassr FCAl IttihadAl AhliAl HilalTransfersManchester United vs Newcastle UnitedGelandang Manchester United Casemiro dikabarkan akan mengakhiri masa baktinya di Old Trafford dan sudah siap untuk menyepakati transfer ke klub ini.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniCasemiro sepakat tinggalkan Man UnitedDilirik klub Arab SaudiMasih terjegal masalah registrasiGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang