Spanyol meraih kejayaan dunia dalam duel menegangkan melawan Argentina, menang berkat gol penentu di babak perpanjangan waktu dari Ferran Torres. Kemenangan itu menobatkan Yamal yang berusia 19 tahun sebagai juara dunia, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai talenta muda paling bersinar di sepakbola.

Sebaliknya, kekalahan itu menjadi penutup yang menyentuh bagi karier internasional Messi yang penuh kisah. Pada usia 39 tahun, penyerang legendaris itu mundur dari tim nasional tak lama setelah turnamen, menyaksikan generasi baru mengangkat trofi ikonik itu untuk pertama kalinya.

Kontras suasana antara Messi yang terpukul dan Yamal yang penuh sukacita mendominasi pemberitaan pascalaga. Namun, di tengah perayaan liar Spanyol, lulusan akademi Barcelona itu memastikan diri untuk mencari pendahulunya demi sebuah percakapan singkat yang penuh respek di lapangan.



