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Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, mengungkap pesan pribadi emosional kepada Lionel Messi setelah final Piala Dunia 2026 yang dramatis
Pelukan legendaris di panggung terbesar
Spanyol meraih kejayaan dunia dalam duel menegangkan melawan Argentina, menang berkat gol penentu di babak perpanjangan waktu dari Ferran Torres. Kemenangan itu menobatkan Yamal yang berusia 19 tahun sebagai juara dunia, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai talenta muda paling bersinar di sepakbola.
Sebaliknya, kekalahan itu menjadi penutup yang menyentuh bagi karier internasional Messi yang penuh kisah. Pada usia 39 tahun, penyerang legendaris itu mundur dari tim nasional tak lama setelah turnamen, menyaksikan generasi baru mengangkat trofi ikonik itu untuk pertama kalinya.
Kontras suasana antara Messi yang terpukul dan Yamal yang penuh sukacita mendominasi pemberitaan pascalaga. Namun, di tengah perayaan liar Spanyol, lulusan akademi Barcelona itu memastikan diri untuk mencari pendahulunya demi sebuah percakapan singkat yang penuh respek di lapangan.
- Getty Images Sport
Penghormatan Yamal untuk sang ikon yang akan pergi
Berbicara dalam wawancara terbaru dengan The Guardian, Yamal menjelaskan momen pelukan usai pertandingan itu, dengan sang remaja ingin mengakui dampak veteran tersebut terhadap sepakbola yang tak tertandingi. "Saya mengatakan terima kasih untuk semua yang Anda berikan kepada sepakbola," jelas Yamal.
Pemain internasional Spanyol itu menegaskan bahwa gestur tersebut sepenuhnya tulus dan bukan untuk kamera. Ia menambahkan: "Saya tidak melakukan sesuatu agar terlihat bagus di foto, itu datang dari hati."
Keluar dari bayang-bayang Messi
Percakapan itu juga menyinggung gambar viral terkenal ketika Messi memandikan Yamal saat yang terakhir masih bayi. Meski foto tersebut telah menjadi bagian dari cerita rakyat sepak bola, Yamal mengakui bahwa pada awalnya ia tidak setuju jika publik melihatnya.
Yamal mengungkapkan bahwa ayahnya sempat mengunggah foto itu di media sosial, sebelum sang pemain meminta agar foto tersebut dihapus. Menjelaskan alasannya, winger itu berkata: "Karena saya bilang kepadanya untuk tidak melakukannya. Dia pernah mengunggahnya di Facebook dan saya bilang kepadanya untuk menurunkannya. Perbandingannya terlalu mudah, itu saja yang akan dibicarakan orang. Saya ingin menjadi Lamine; saya tidak ingin menjadi Messi. Saya hanya ingin mencapai sejauh yang bisa saya capai. Saya memintanya untuk menunggu. Ketika saya sudah menjadi Lamine, lakukan apa pun yang Anda mau."
- Getty/GOAL
Membangun warisan baru di Catalonia
Kini setelah ia memantapkan dirinya sebagai talenta kelas dunia dengan caranya sendiri, Yamal tampak lebih nyaman dengan keterkaitannya dengan pemain terbaik sepanjang masa milik klub tersebut. Penampilannya untuk Barcelona sudah membuatnya memecahkan banyak rekor, dan kontribusinya terhadap keberhasilan terbaru Spanyol di level internasional telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang elite dalam sepak bola. Tekanan sebagai "Messi berikutnya" telah tergantikan oleh kenyataan bahwa ia adalah Lamine Yamal yang pertama.
Saat Messi memasuki masa pensiun dan Yamal terus menanjak, final 2026 menjadi jembatan antara dua karier yang luar biasa.
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