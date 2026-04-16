Bernardo Silva mengunggah pernyataan yang penuh emosi saat ia mengonfirmasi kepergiannya dari Man City
Seorang legenda mengucapkan selamat tinggal kepada Etihad
Silva telah secara resmi mengonfirmasi kepergiannya yang akan segera terjadi dari Manchester City, mengakhiri masa bakti sembilan tahun yang luar biasa yang menjadikannya salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah klub. Pemain berusia 31 tahun itu, yang bergabung dari Monaco pada 2017, akan meninggalkan juara Liga Premier tersebut saat kontraknya saat ini berakhir pada akhir musim ini.
Melalui media sosial untuk membagikan keputusannya, Silva menulis: "Cityzens, ketika saya tiba 9 tahun yang lalu, saya sedang mengejar mimpi seorang anak kecil, ingin sukses dalam hidup, ingin mencapai hal-hal besar. Kota ini dan klub ini memberi saya lebih dari itu, jauh lebih banyak daripada yang pernah saya harapkan. Apa yang kami menangkan dan raih bersama adalah warisan yang akan selamanya saya hargai di hati saya. The Centurions, quadruple domestik, Treble, Four In A Row, dan banyak lagi… Itu tidak terlalu buruk."
- AFP
Keluarga dan kenangan di Manchester
Selain gelar-gelar yang telah ia raih di Etihad, termasuk enam gelar Liga Premier, Liga Champions, dua Piala FA, lima Piala Liga, dan satu Piala Dunia Antarklub, Silva menyoroti ikatan pribadi yang ia bangun dengan kota ini. Ia menyebut Manchester sebagai tempat di mana kehidupan pribadinya berkembang seiring dengan kesuksesan profesionalnya, serta menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada istri dan putrinya.
Pernyataan Silva berlanjut: "Dalam beberapa bulan ke depan, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kota di mana tidak hanya kami meraih begitu banyak prestasi sebagai klub sepak bola, tetapi juga tempat di mana saya memulai pernikahan dan keluarga saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, Ines dan Carlota, terima kasih! Kepada para penggemar, dukungan tanpa syarat kalian selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang takkan pernah saya lupakan. Tujuan utama saya sebagai pemain adalah selalu bermain dengan penuh gairah agar kalian bisa merasa bangga dan terwakili dengan baik di lapangan. Saya harap kalian merasakannya di setiap pertandingan. Saya datang sebagai pemain Man City, saya pergi sebagai salah satu dari kalian, seorang pendukung Man City seumur hidup. Terus dukung tim muda ini dan saya yakin mereka akan menghadirkan banyak kenangan fantastis baru bagi kalian di masa depan."
Guardiola dan stafnya
Gelandang tersebut juga menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada Pep Guardiola dan staf pelatih yang telah membantu mewujudkan era dominasi mutlak City. Sebagai pemain inti yang tak tergantikan dalam susunan starting XI melalui berbagai evolusi taktik, Silva mengenang suasana sehari-hari di City Football Academy yang memungkinkan dirinya bertahan begitu lama.
Dia menambahkan: "Kepada klub, Pep, staf, dan semua rekan setim saya selama sembilan tahun ini, terima kasih atas semua kenangan dan atas kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan ini selama ini. Suasana yang kami ciptakan setiap hari di lapangan latihan membuat saya merasa seperti di rumah sendiri dan menjadi bagian dari keluarga besar. Mari kita nikmati bersama-sama beberapa minggu terakhir ini dan berjuang untuk apa yang masih akan dihadirkan musim ini."
- AFP
Tokoh kunci dalam upaya City meraih lebih banyak gelar
Silva kembali menjadi sosok kunci bagi Manchester City musim ini, dengan mencatatkan 44 penampilan di semua kompetisi, serta menyumbang tiga gol dan lima assist. Setelah memastikan gelar Carabao Cup, Silva dan rekan-rekan setimnya kini mengincar peluang meraih treble domestik. Gelandang serang asal Portugal ini dipastikan akan tampil dalam laga semifinal Piala FA melawan Southampton, dan dengan City saat ini berada di peringkat kedua Liga Premier - hanya terpaut enam poin dari Arsenal dengan satu pertandingan sisa yang krusial - persaingan perebutan gelar liga masih sangat terbuka, dengan kedua tim akan bertanding dalam laga besar akhir pekan ini.