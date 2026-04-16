Bernardo Silva mengunggah pernyataan yang penuh emosi saat ia mengonfirmasi kepergiannya dari Man City

Selain gelar-gelar yang telah ia raih di Etihad, termasuk enam gelar Liga Premier, Liga Champions, dua Piala FA, lima Piala Liga, dan satu Piala Dunia Antarklub, Silva menyoroti ikatan pribadi yang ia bangun dengan kota ini. Ia menyebut Manchester sebagai tempat di mana kehidupan pribadinya berkembang seiring dengan kesuksesan profesionalnya, serta menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada istri dan putrinya.

Pernyataan Silva berlanjut: "Dalam beberapa bulan ke depan, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kota di mana tidak hanya kami meraih begitu banyak prestasi sebagai klub sepak bola, tetapi juga tempat di mana saya memulai pernikahan dan keluarga saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, Ines dan Carlota, terima kasih! Kepada para penggemar, dukungan tanpa syarat kalian selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang takkan pernah saya lupakan. Tujuan utama saya sebagai pemain adalah selalu bermain dengan penuh gairah agar kalian bisa merasa bangga dan terwakili dengan baik di lapangan. Saya harap kalian merasakannya di setiap pertandingan. Saya datang sebagai pemain Man City, saya pergi sebagai salah satu dari kalian, seorang pendukung Man City seumur hidup. Terus dukung tim muda ini dan saya yakin mereka akan menghadirkan banyak kenangan fantastis baru bagi kalian di masa depan."



