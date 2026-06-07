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Bernardo Silva membantah kabar kesepakatan 'impian' dengan Barcelona saat bintang Manchester City itu menanggapi rumor transfer
Silva tetap membuka berbagai kemungkinan setelah laga melawan Portugal
Setelah laga internasional Portugal melawan Chili, Silva menjawab dengan tegas saat ditanya mengenai destinasi berikutnya. Meskipun banyak laporan yang menyebutkan bahwa kesepakatan dengan Blaugrana sedang berjalan, gelandang tersebut menegaskan bahwa masa depannya masih belum pasti. Saat berbicara di zona wawancara, pemain berusia 31 tahun itu mengutamakan mencari klub yang menjadikannya sebagai fokus utama.
“Saya belum mengambil keputusan. Saya ingin berada di klub yang menginginkan saya, itu pasti. Klub di mana saya merasa akan berguna,” kata Silva. Ketika ditanya apakah pindah ke Camp Nou adalah impian pribadinya, ia tetap berhati-hati, sambil menambahkan: “Apakah itu impian? Saya tidak akan menjawabnya karena saya tidak tahu di mana saya akan berakhir. [Barcelona] adalah salah satu opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.”
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Mendes mengonfirmasi bahwa ia harus menunggu hingga Piala Dunia
Perburuan tanda tangan Silva telah menjadi salah satu kisah paling menarik musim panas ini, namun para penggemar mungkin harus menunggu beberapa minggu lagi untuk jawaban akhirnya. Perwakilannya, Jorge Mendes, telah aktif di belakang layar untuk memfasilitasi kepindahannya ke La Liga, namun ia juga mengingatkan bahwa kliennya tidak terburu-buru untuk menandatangani kontrak karena saat ini sedang fokus pada tugas-tugas tim nasional.
“Bernardo akan memutuskan setelah Piala Dunia,” kata Mendes kepada pakar transfer Fabrizio Romano. Jadwal ini menunjukkan bahwa Barcelona, bersama dengan klub-klub lain yang berminat, harus menunggu hingga turnamen di Amerika Utara berakhir sebelum mantan kapten Man City itu memilih klub barunya.
Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan pemain senior
Meskipun Silva sudah memasuki tahap akhir kariernya, Hansi Flick dilaporkan yakin bahwa bintang asal Portugal itu dapat memberikan fleksibilitas taktis yang dibutuhkan di Camp Nou. Pelatih asal Jerman itu awalnya ragu-ragu terkait usia sang pemain, namun kini ia mulai menghargai pengalaman Silva serta kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi di sepertiga akhir lapangan.
Flick memandang ikon Man City ini sebagai pemain yang dapat membantu meringankan beban kerja bintang muda Lamine Yamal. Yang terpenting, ia juga dilaporkan bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan agar kesepakatan ini sesuai dengan struktur gaji finansial Barcelona yang ketat.
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Akhir dari sebuah era di Etihad
Terlepas dari ke mana ia akan berlabuh, kepergian Silva menandai berakhirnya masa bakti legendaris selama sembilan tahun di Manchester. Selama bermain di bawah asuhan Pep Guardiola, ia menjadi simbol dominasi City, meraih setiap trofi besar yang ada, dan sering mengenakan ban kapten dalam pertandingan-pertandingan paling krusial.
Gelandang ini meninggalkan juara Liga Premier dengan pesan emosional kepada para pendukung, mengenang era keemasan yang ia bantu ciptakan. Meskipun Atletico Madrid dan Juventus tetap dalam perburuan saat mereka berupaya merombak skuad mereka, preferensi pribadi Silva untuk hidup di Catalunya terus menjadikan Barcelona sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya begitu keputusan pasca-Piala Dunia diambil.