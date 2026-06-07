Bernardo Silva membantah kabar kesepakatan 'impian' dengan Barcelona saat bintang Manchester City itu menanggapi rumor transfer

Setelah laga internasional Portugal melawan Chili, Silva menjawab dengan tegas saat ditanya mengenai destinasi berikutnya. Meskipun banyak laporan yang menyebutkan bahwa kesepakatan dengan Blaugrana sedang berjalan, gelandang tersebut menegaskan bahwa masa depannya masih belum pasti. Saat berbicara di zona wawancara, pemain berusia 31 tahun itu mengutamakan mencari klub yang menjadikannya sebagai fokus utama.

“Saya belum mengambil keputusan. Saya ingin berada di klub yang menginginkan saya, itu pasti. Klub di mana saya merasa akan berguna,” kata Silva. Ketika ditanya apakah pindah ke Camp Nou adalah impian pribadinya, ia tetap berhati-hati, sambil menambahkan: “Apakah itu impian? Saya tidak akan menjawabnya karena saya tidak tahu di mana saya akan berakhir. [Barcelona] adalah salah satu opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.”



