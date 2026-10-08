Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan sanksi berat kepada pemain tengah asal Aljazair, Ismael Bennacer, yang membela klub Qatar Al-Gharafa, dan winger asal Belanda, Crysencio Summerville, pemain Al-Hilal Saudi, menyusul insiden yang melibatkan keduanya.

Al-Hilal sebelumnya menang 2-1 atas Al-Gharafa dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada pertengahan bulan lalu di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Dalam laga tersebut, Bennacer dan Summerville sama-sama diganjar kartu merah langsung pada menit ke-33 akibat keterlibatan mereka dalam keributan bersama.

Jurnalis Saudi, Khalid Al-Dossari, mengatakan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia memutuskan untuk menghukum kedua pemain dengan larangan bermain selama 3 laga di turnamen Elite, disertai denda sebesar 2.000 dolar untuk masing-masing dari mereka.

Dengan demikian, Summerville akan absen membela Al-Hilal hingga pertengahan perjalanan tim di fase liga turnamen Asia tersebut, di mana ia tidak akan tampil melawan Al-Sadd dan Al-Shamal dari Qatar, serta Shabab Al-Ahli dari Uni Emirat Arab.

Hal yang sama berlaku untuk Ismael Bennacer, di mana ia akan absen membela tim Qatar itu dalam tiga laga mendatang, melawan Esteghlal Teheran dari Iran, Al-Qadsiah Saudi, dan Al-Quwa Al-Jawiya Irak.

Al-Hilal menempati peringkat ketiga di grup wilayah Barat pada turnamen Asia tersebut dengan 3 poin, sementara Al-Gharafa berada di peringkat kesebelas tanpa raihan poin.