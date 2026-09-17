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Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
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Undian Piala Liga: Arsenal Tampil Ringan, Duel Panas Dua Raksasa

Liverpool
Chelsea
Manchester City
Arsenal
Carabao Cup
Inggris

Tantangan baru untuk Alonso

Undian babak keempat (babak 16 besar) Piala Liga Inggris digelar pada dini hari Kamis ini, dan menghasilkan laga mudah bagi Arsenal, di samping bentrokan panas antara dua raksasa.

Menurut jaringan "Sky Sports", Liverpool akan menjamu Chelsea di babak keempat Piala Carabao, sementara hasil undian mempertemukan Arsenal, juara Liga Primer Inggris, dengan tim berperingkat paling rendah yang tersisa di turnamen ini, yaitu Fleetwood Town.

Xabi Alonso akan siap untuk kembali ke Stadion Anfield untuk pertama kalinya sebagai pelatih Chelsea setelah timnya mengalahkan Leeds (6-3) pekan lalu, sementara pasukan Liverpool menyingkirkan Tottenham dengan kemenangan (3-1).

Alonso, yang meraih trofi Liga Champions Eropa bersama Liverpool sebagai pemain pada periode istimewa, sempat menjadi kandidat potensial untuk menggantikan Arne Slot, tetapi ia justru pindah ke Stamford Bridge.

Di sisi lain, Fleetwood, yang bermain di divisi dua, akan menjamu Arsenal, sementara Brighton yang menyingkirkan Manchester United menanti pemenang dari laga hari Kamis ini antara Manchester City dan Norwich City.

Berikut hasil undian selengkapnya:

Fleetwood vs Arsenal

Manchester City atau Norwich vs Brighton

Everton vs Newcastle

Sunderland vs Brentford

Liverpool vs Chelsea

Bradford vs Peterborough

Fulham vs Crystal Palace

Bournemouth vs Aston Villa

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