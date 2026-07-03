Ulasan Pertandingan Kanada vs Maroko di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Houston Stadium

Pertandingan Kanada vs Maroko akan dimulai pada 4 Juli 2026 pukul 13.00 EST dan 18.00 GMT.

Tim Kanada akan menjamu tim terbaik Afrika untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar

Tim Kanada asuhan Jesse Marsch memasuki babak baru saat mereka menghadapi laga babak 16 besar pertama mereka di Piala Dunia. Mereka akan menghadapi tantangan berat melawan Maroko, yang menjadi semifinalis pada Piala Dunia 2022.

Bagaimana Kanada dan Maroko bisa sampai di sini

Kanada, salah satu tuan rumah, menjalani perjalanan yang relatif mulus menuju babak 32 besar, mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pembuka mereka: hasil imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina serta kemenangan telak 6-0 atas Qatar, yang mencakup hat-trick dari bintang Juventus, Jonathan David. Namun, kemenangan terakhir itu harus dibayar mahal, karena gelandang Sassuolo, Ismael Kone, mengalami patah kaki. Kekalahan 2-1 dari Swiss pada pertandingan terakhir Grup B ternyata tidak berpengaruh pada hasil akhir. Kemenangan 1-0 mereka atas Afrika Selatan di babak 32 besar merupakan pertandingan yang berlangsung hati-hati dan dapat diprediksi, mengingat kedua tim sama-sama berada di wilayah yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya, yaitu penampilan perdana mereka di babak gugur Piala Dunia. Stephen Eustáquio menghancurkan harapan Afrika Selatan dengan gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu. Bintang Porto ini tumbuh besar di Portugal dan pernah membela timnas Portugal di level U-21.

Maroko mengawali turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan Brasil sebelum meraih kemenangan 1-0 atas Skotlandia dan 4-2 atas Haiti. Namun, semua itu tak cukup mempersiapkan kita untuk drama yang terjadi dalam kemenangan adu penalti mereka atas Belanda di babak 32 besar. Ismael Saibari, yang lahir di Barcelona, mencetak tiga gol di babak penyisihan grup, cukup untuk meyakinkan Bayern Munich merekrutnya.

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Kanada terhambat oleh cedera

Pelatih Kanada, Jesse Marsch, yang sebelumnya pernah membela Leeds United, belum bisa mengandalkan kualitas dan pengalaman bintang utama mereka, bek kiri Bayern Munich Alphonso Davies, yang baru kembali dari cedera panjang dalam laga semifinal Liga Champions yang menegangkan melawan PSG pada bulan April. Kambuhnya cedera tersebut membuat 'Phonzy' belum bermain satu menit pun di Piala Dunia, namun ia berpeluang tampil tepat waktu di sini. Gelandang Sassuolo, Ismael Kone, mengalami patah kaki dalam laga fase grup melawan Qatar, dan absennya ia juga menjadi pukulan berat.

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Pengalaman Maroko dalam pertandingan besar bisa menjadi kunci

Tim Singa Atlas adalah tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia saat mereka masuk ke empat besar pada 2022, kalah dari Prancis yang akhirnya menjadi juara. Melompat ke tahun 2026, kehadiran mereka di babak gugur bukanlah kejutan besar. Entah bagaimana, mereka berhasil menemukan cara untuk mengalahkan Belanda. Gol penyama kedudukan pada menit ke-91 dari Issa Diop membawa mereka ke babak perpanjangan waktu, dan kemudian mereka menang 3-2 melalui adu penalti yang lebih mirip perjalanan rollercoaster daripada pertandingan sepak bola.

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Susunan Pemain Kanada yang Kemungkinan

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Susunan Pemain Maroko yang Kemungkinan

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Statistik penting Kanada vs Maroko

Gelandang Kanada Stephen Eustáquio adalah pemain bernomor punggung 7 pertama yang pernah membela Portugal dan mencetak gol dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia.

Maroko kini telah lolos dalam enam dari delapan pertandingan sistem gugur terakhirnya di turnamen besar.

Maroko hanya kebobolan dua dari delapan penalti yang dihadapi dalam adu penalti Piala Dunia.

Achraf Hakimi berpotensi menjadi pemain Afrika pertama yang mencatatkan 15 penampilan di Piala Dunia di ajang ini — ia telah menyumbang lima gol dalam tujuh pertandingan internasional terakhirnya (1 gol, 4 assist).

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Skuad Kanada yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Bek: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Gelandang: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Penyerang: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Skuad 26 pemain Maroko

Penjaga gawang: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Bek: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Gelandang: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Penyerang: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Pemain yang mundur: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Berita tim & susunan pemain

Kanada dilatih oleh Jesse Marsch. Saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing dalam skuad, dan susunan pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan juga belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Tim Maroko dilatih oleh Mohamed Ouahbi. Sama seperti Kanada, belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing pada tahap ini, dan susunan pemain inti yang diproyeksikan belum dikonfirmasi. Berita tim akan diperbarui seiring ketersediaannya.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Kanada telah meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol selama periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di Piala Dunia atas Afrika Selatan pada 28 Juni, dengan gol penentu Eustáquio di menit-menit akhir menjadi momen krusial. Sebelumnya di turnamen ini, mereka mengalahkan Qatar 6-0 namun kalah 2-1 dari Swiss. Hasil imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina serta hasil imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Irlandia melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut.

Maroko telah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, dan tetap tak terkalahkan sepanjang periode tersebut. Pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Belanda pada 30 Juni, yang mereka menangkan melalui adu penalti untuk melaju ke babak selanjutnya. Sebelumnya, mereka mengalahkan Haiti 4-2 dan Skotlandia 1-0 di babak penyisihan grup, bermain imbang 1-1 dengan Brasil, serta bermain imbang 1-1 dengan Norwegia dalam laga persahabatan prakompetisi. Maroko telah mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

CAN Last 2 matches MAR 0 Menang 0 Seri 2 Menang Canada 1 - 2 Morocco

Morocco 4 - 0 Canada 1 Gol tercipta 6 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Kedua tim telah bertemu dua kali dalam sejarah yang tercatat. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2022 pada 1 Desember 2022, saat Maroko mengalahkan Kanada 2-1. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat adalah pertandingan persahabatan yang digelar pada 11 Oktober 2016, di mana Maroko menang 4-0 sebagai tuan rumah. Maroko memegang rekor 2-0 dari kedua pertemuan tersebut.

Klasemen

Kanada finis di posisi kedua di Grup B, sedangkan Maroko lolos sebagai runner-up dari Grup C.