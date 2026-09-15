Pelatih kepala timnas Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, mengungkapkan perasaan "menyesal" karena tidak memakan sebagian rumput lapangan Stadion "Azteca" di Meksiko usai kemenangan dramatis atas tuan rumah dengan skor (3-2) pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, terbawa suasana cuaca yang luar biasa dan atmosfer bersejarah dari laga tersebut.

Hal itu terungkap dalam wawancara panjang yang dilakukan Tuchel bersama mantan penyerang Daniel Sturridge dalam sebuah film dokumenter yang disiapkan Federasi Sepak Bola Inggris berjudul "Reflections: Perjalanan Inggris di Piala Dunia", yang dijadwalkan tayang pada hari Rabu. Keinginan Tuchel ini mirip dengan kebiasaan terkenal bintang tenis Serbia, Novak Djokovic, yang selalu memakan sebagian rumput lapangan utama London usai memastikan gelar turnamen Wimbledon.

Tuchel mengenang momen tersebut, mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "The Athletic": "Saya mengirim pesan teks kepada salah satu teman saya langsung setelah pertandingan, dan menulis kepadanya: Saya merasa menyesal karena tidak memakan sebagian rumput setelah laga berakhir, agar saya bisa menyimpan bagian dari momen dan sejarah ini di dalam tubuh saya selamanya. Itulah perasaan yang mendominasi pada momen luar biasa tersebut".

Pelatih asal Jerman itu menilai bahwa laga melawan Meksiko merupakan salah satu momen paling menonjol dalam perjalanan The Three Lions di Piala Dunia, khususnya pada saat para pemain bersatu di sekitar kapten Jordan Henderson ketika ia mengalami cedera patah pergelangan tangan saat merayakan gol, yang mengakhiri perjalanannya di turnamen tersebut.

Tuchel menjelaskan momen emosional itu dengan berkata: "Pertandingan itu membawa segala hal yang bisa kau harapkan untuk kau lihat dalam sepak bola. Jika kau membutuhkan bukti apa pun tentang betapa eratnya para pemain ini dan kuatnya ikatan mereka, maka itu adalah momen ketika Jordan Henderson terjatuh dan mengalami patah tulang di lengannya. Dalam satu detik semua orang berhenti merayakan dan setiap pemain berkumpul untuk melindunginya dan menunjukkan simpati penuh kepadanya, itu adalah situasi yang sangat istimewa".

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Tuchel juga menyinggung penilaiannya terhadap perjalanan Inggris di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan dari Argentina di babak semifinal sebelum meraih medali perunggu di kota Miami pada 18 Juli lalu, menegaskan dalam penampilan medianya yang pertama sejak kembali ke Inggris bahwa perkembangan saat ini merupakan "batu fondasi" yang luar biasa untuk persiapan menuju Piala Eropa "Euro 2028".

Tuchel menambahkan terkait tahap berikutnya: "Saya sangat bersemangat untuk bekerja dengan para pemain ini, dan bersemangat untuk memanggil elemen-elemen muda baru agar mereka belajar di dalam pemusatan latihan. Saya rasa kami telah melangkah satu langkah lebih dekat menuju puncak dan kami sudah pernah berada di sana. Sangat sulit untuk mempersiapkan Piala Dunia di Amerika Serikat, tetapi memungkinkan untuk bersiap secara lebih kuat menuju Euro, dan kami akan memanfaatkan level pertama UEFA Nations League untuk persiapan.

Pelatih kepala Inggris itu menutup pernyataannya dengan menetapkan target-target mendatang, berkata: "Targetnya adalah menjalani 10 pertandingan lagi yang kuat. Di Amerika Serikat kami bermain 10 pertandingan, meraih 8 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan yang menyakitkan, tetapi ini adalah sesuatu yang bisa kami jadikan pijakan. Semua orang berhak mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan melangkah dengan keberanian dan sikap positif menuju tantangan-tantangan mendatang, dan kami kini fokus pada empat laga kami di UEFA Nations League".

Perlu diketahui bahwa timnas Inggris tengah bersiap untuk kembali ke kompetisi resmi dengan laga yang dinanti melawan juara dunia timnas Spanyol, pada 26 September ini, dalam rangkaian babak fase grup turnamen UEFA Nations League.