Ajax Amsterdam Sudah Temukan Pengganti Hakim Ziyech

Ajax memenangkan persaingan dengan Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Borussia Dortmund untuk mendapatkan remaja asal Ghana ini.

Berbagai media menyebutkan Amsterdam telah mendapatkan pemain 19 tahun asal FC Nordsjaelland, Mohammed Kudus.

Kudus adalan pemain yang meroket sejak tampil di Piala Dunia U-17 2017 lalu. Bergabung dengan akademi terkenal negaranya, Right to Dream Academy, sejak berusia 12 tahun, Kudus kemudian hijrah ke memperkuat Nordsjaelland pada pertengahan 2018 bersama dua rekannya, Ibrahim Sadiq dan Gideon Mensah. Pada musim perdananya, dia menjadi debutan termuda kesembilan Nordsjaelland serta mengukir 28 penampilan plus tiga gol.

Penampilan Kudus kian impresif pada musim 2019/20 meski kompetisi terhenti akibat pandemi COVID-19. Total dia sudah tampil 27 pertandingan dan 11 gol. Penampilan itu memancing minat dari klub-klub besar Eropa. , , , , , dan Ajax mengirimkan scout untuk mengamatinya baik-baik. Melalui sang agen, Kudus dipastikan meninggalkan Denmark musim panas ini tetapi hanya mau pindah bergabung ke klub yang memberi jaminan kesempatan tampil lebih tinggi.

Lebih banyak tim

Pilihan itu jatuh kepada Ajax. Menurut Voetbal International, Ajax telah menyepakati transfer Kudus senilai €9 juta plus bonus dengan ikatan kontrak lima tahun. Kudus akan menjadi pemain ketiga yang bergabung dengan Ajax musim panas ini setelah pemain muda Brasil, Antony, dan kiper veteran, Maarten Stekelenburg.

Menurut Ghanasoccernet, Ajax memenangkan persaingan dengan guna mendapatkan Kudus. Namun, langkah The Blues terlambat karena sang pemain sudah menjatuhkan pilihan pindah ke Ajax. Kesepakatan itu diyakini tinggal menunggu pengumuman resmi Ajax.

Bersama Antony, Kudus diharapkan bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Hakim Ziyech, yang sudah hijrah ke Chelsea. Gaya permainan Kudus adalah gelandang serang yang kuat, teknik dribel bola yang baik, dan juga bisa mencetak gol. Dengan potensi yang dimilikinya, Kudus sudah dipercaya memperkuat timnas senior Ghana dengan rekor dua caps dan satu gol.