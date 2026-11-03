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Champions League
team-logoShakhtar Donetsk
Stamford Bridge
team-logoSporting CP
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Shakhtar Donetsk vs Sporting CP hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Champions League

Di Liga Champions, Shakhtar Donetsk menghadapi Sporting CP. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Stamford Bridge

Pertandingan antara Shakhtar Donetsk dan Sporting CP dimulai pada 3 November 2026 pukul 18.45.

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: Siapa yang menyiarkan pertandingan hari ini di TV dan live streaming?

Pertandingan ini disiarkan langsung di DAZN. Semua informasi tentang live streaming tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Shakhtar Donetsk dan Sporting CP?

Shakhtar menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, mereka mengalahkan Obolon Kyiv 2-0 di Liga Primer Ukraina. Satu-satunya hasil buruk terjadi di Liga Champions, ketika mereka kalah 0-1 dari Inter Milan. Secara keseluruhan, Shakhtar mencetak delapan gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

Sporting CP juga mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Kemenangan terbaru mereka diraih dengan skor 2-0 di kandang Casa Pia dalam Liga Portugal. Namun, di Liga Champions, mereka terakhir kali kalah 2-3 dari LASK, setelah sebelumnya menang 2-0 di kandang Lens. Sporting mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

SHK

SHK - Performa

KOL
M2-1
INT
K1-0
ZOR
S0-0
DKV
M3-0
OBO
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
SCP

SCP - Performa

RCL
M0-2
LAS
K2-3
VIS
K1-2
MAR
M2-1
CAP
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Shakhtar Donetsk vs Sporting CP

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
Formasi
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-2-3-1
D. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueM. GomesM. GomesY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoA. SantanaA. SantanaG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasKaique PereiraKaique PereiraM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioE. QuaresmaE. QuaresmaG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. IrankundaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesI. DoumbiaI. DoumbiaL. SuarezL. Suarez
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Susunan Pemain Utama

Sporting CP

Manajer

  • A. Turan
  • R. Borges

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: Performa

SHK

SHK - Performa

KOL
M2-1
INT
K1-0
ZOR
S0-0
DKV
M3-0
OBO
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
SCP

SCP - Performa

RCL
M0-2
LAS
K2-3
VIS
K1-2
MAR
M2-1
CAP
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: Rekor pertemuan

Head to Head

Shakhtar DonetskSeriSporting CP
0
0
2
Champions League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
FT
0Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/2

Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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