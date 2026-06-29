Setelah menarik perhatian klub-klub besar Eropa... Lille menetapkan dua harga untuk transfer Bouadi

Ayub Bouadi, bintang Lille asal Prancis dan tim nasional Maroko, diperkirakan akan menjadi salah satu pemain muda yang paling diminati di bursa transfer musim panas mendatang, setelah ia membuktikan diri sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di Piala Dunia 2026, yang mendorong klub-klub besar Eropa untuk bergerak merekrutnya.

Menurut surat kabar The Sun, klub Lille asal Prancis telah menetapkan harga minimal 80 juta euro untuk melepas bintang mudanya, Ayoub Bouadi, pada musim panas ini, asalkan klub pembeli menyetujui syarat klub untuk mempertahankan pemain tersebut selama satu musim lagi di Prancis melalui status pinjaman, sebelum ia bergabung dengan klub barunya pada musim 2027-28, sedangkan jumlahnya akan naik menjadi 100 juta euro jika klub pembeli menolak untuk mengizinkan peminjaman tersebut.

Bouadi terikat kontrak dengan klub Prancis tersebut hingga 2029, yang memberikan posisi tawar yang kuat bagi klub dalam negosiasi.

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Manchester City, Manchester United, Arsenal, dan Bayern Munich masuk dalam daftar teratas klub-klub yang tertarik merekrut Bouadi, yang menampilkan performa menawan di Piala Dunia, terutama dalam pertandingan melawan Brasil dan Skotlandia, sementara Paris Saint-Germain tampaknya tidak ikut dalam perburuan saat ini, namun jika rencananya berubah, mereka bisa melompat ke posisi terdepan, terutama karena sang pemain sendiri tertarik pada proyek klub tersebut.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa Manchester City termasuk di antara klub-klub yang paling aktif dalam memantau sang pemain, meskipun baru-baru ini mereka merekrut Elliot Anderson seharga 116 juta poundsterling, sementara Manchester United berencana memperkuat lini tengahnya setelah merekrut Ederson, dan Arsenal memasukkan Bouadi ke dalam daftar pendek nama-nama untuk memperkuat lini tengah, serta Bayern Munich juga berupaya merekrutnya meskipun biaya yang diperkirakan sangat tinggi.

Perlu dicatat bahwa Bouadi telah tampil dalam 96 pertandingan bersama Lille selama tiga musim, dan pada Januari 2026 ia memecahkan rekor Eden Hazard sebagai pemain termuda yang mencapai 50 pertandingan di Ligue 1 bersama klub yang sama.

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