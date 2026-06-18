Sebuah perkembangan menarik yang semakin mempertebal misteri seputar masa depan Naif Akard

Setelah namanya dicoret dari skuad tim nasional Maroko, beberapa hari menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, pembicaraan mengenai masa depan Naif Akrad, pemain Marseille, kembali mengemuka, terutama karena ia baru saja melewati musim yang sulit.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa masa depan Naif Akrad akan menjadi topik hangat di bursa transfer Marseille dalam beberapa pekan mendatang.

Setelah bergabung dengan Olympique Marseille musim panas lalu menyusul negosiasi yang panjang di bawah kepemimpinan Mehdi Benatia, bek asal Maroko ini menjadi salah satu prioritas utama direktur olahraga klub, karena keyakinannya bahwa mantan pemain Rennes tersebut memiliki kualitas ideal untuk memperkuat lini pertahanan Marseille.

Di lapangan, Naif Akrad tidak ragu membuktikan bahwa kepercayaan tersebut tidak sia-sia; ia adalah pemimpin alami di lini pertahanan Marseille, pemain internasional berpengalaman, dan sosok berpengaruh di ruang ganti. Tak lama kemudian, “Singa Atlas” ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain inti dalam skema tim.

Namun, musimnya juga diwarnai oleh berbagai kendala fisik. Dengan banyaknya cedera yang menghambatnya, dan terkadang terpaksa menahan rasa sakit, bek tengah ini menjalani sebagian besar musim tanpa menampilkan performa terbaiknya karena tidak bermain dengan kekuatan penuh.

Situasi ini secara wajar memengaruhi konsistensi performanya dalam beberapa pertandingan penting, dan akibatnya, ia hanya tampil dalam 25 pertandingan bersama Marseille di semua kompetisi.

Klausul senilai 15 juta euro

Setelah absen dari lapangan selama beberapa minggu, Akard memiliki tujuan yang jelas: kembali tepat waktu untuk bergabung dengan tim nasional Maroko di Piala Dunia.

Meskipun operasinya berhasil dan program rehabilitasinya berjalan baik, bek berusia 30 tahun ini pada akhirnya tidak mampu memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya sebelum turnamen dimulai.

Namun, kisah Akrad bersama Marseille mungkin tidak akan berlangsung lama. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga Juni 2030, bek asal Maroko ini kini berada dalam posisi yang sulit.

Informasi dari “Foot Mercato” menunjukkan bahwa kontraknya dengan Marseille memuat klausul penalti sebesar 15 juta euro.

Jika ada klub yang menawarkan jumlah tersebut, Olympique Marseille wajib mengizinkannya hengkang; bahkan, situasinya lebih ketat lagi: jika manajemen Marseille menolak melepasnya meskipun ada tawaran tersebut, mereka harus menggandakan gajinya. Pihak manajemen olahraga Marseille sangat menyadari risiko yang mengancam mereka ini, karena situasi kontrak tersebut tidak luput dari perhatian klub-klub yang tertarik pada pemain internasional Maroko tersebut, yang masih sangat diminati dan sudah menerima beberapa tawaran serius di Eropa dan Teluk. Tampaknya bursa transfer Olympique Marseille akan sangat ramai.