Klub Al Hilal Arab Saudi menjatuhkan hukuman berat kepada winger asal Belanda, Crysencio Summerville, dengan memutuskan memotong setengah gaji bulanannya, akibat kemelut yang ia picu bulan lalu.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sebelumnya telah memutuskan, pada hari Kamis ini, menghukum Summerville dengan larangan bermain selama 3 pertandingan dan denda 2.000 dolar, menyusul kartu merah langsung yang ia terima karena perilaku buruk, saat laga melawan Al Gharafa Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Jurnalis Arab Saudi, Abdulrahman Abaaoud, mengatakan bahwa Al Hilal akan menerapkan regulasi internal terhadap Summerville, dengan memotong setengah gaji bulanannya, menyusul hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh AFC.

Abaaoud sebelumnya menegaskan dalam pernyataan terdahulu bahwa "Sang Pemimpin" sedang menunggu laporan wasit pertandingan melawan Al Gharafa, serta keputusan AFC, guna mengetahui sejauh mana keterlibatan winger asal Belanda itu dalam kartu merah yang ia terima.

Al Hilal sebelumnya menang atas Al Gharafa dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, pertengahan bulan lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan tersebut menyaksikan Summerville menerima kartu merah langsung pada menit ke-33, akibat terlibat bentrokan dengan gelandang Al Gharafa asal Aljazair, Ismael Bennacer, yang juga menerima kartu merah.

Menurut jurnalis Arab Saudi itu, Al Hilal sebelumnya pernah menjatuhkan hukuman serupa kepada bek asal Senegalnya, Kalidou Koulibaly, usai ia menerima kartu merah pada partai final Piala Pelayan Dua Tanah Suci melawan Al Nassr, dua tahun lalu.

Perlu dicatat bahwa Summerville akan absen membela Al Hilal hingga pertengahan perjalanan tim di fase liga turnamen Asia tersebut, di mana ia tidak akan hadir menghadapi Al Sadd dan Al Shamal Qatar, serta Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab.

Al Hilal menempati posisi ketiga di Grup Barat turnamen Asia tersebut, dengan koleksi 3 poin, kalah selisih gol dari Al Ain Uni Emirat Arab dan Esteghlal Teheran Iran.