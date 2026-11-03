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Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 12.45 Stamford Bridge

Pertandingan antara Shakhtar Donetsk dan Sporting CP dimulai pada 3 November 2026 pukul 18.45.

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan ini disiarkan langsung di DAZN. Semua informasi mengenai live streaming tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Shakhtar Donetsk dan Sporting CP?

Shakhtar menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, mereka mengalahkan Obolon Kyiv 2-0 di Liga Primer Ukraina. Satu-satunya kemunduran terjadi di Liga Champions, yakni kekalahan 0-1 dari Inter Milan. Secara keseluruhan, Shakhtar mencetak delapan gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

Sporting CP juga mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Kemenangan terbaru mereka diraih dengan skor 2-0 di kandang Casa Pia dalam ajang Liga Portugal. Namun, di Liga Champions, mereka terakhir kali kalah 2-3 dari LASK setelah sebelumnya menang 2-0 di kandang Lens. Sporting mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Susunan pemain

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Performa

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Rekor pertemuan

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Klasemen