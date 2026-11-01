Cara menonton Paris FC vs Monaco dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 9 1 Nov 2026 - 11.15 Stade Jean Bouin

Paris FC menjamu Monaco di Stade Jean Bouin dalam laga Ligue 1 yang penting bagi persaingan di papan atas. Monaco datang ke Paris di posisi keempat, satu tingkat di atas tuan rumah, sehingga laga ini mempertemukan langsung dua tim yang berambisi tampil di kompetisi Eropa.

Paris FC asuhan Liam Rosenior menyambut pertandingan ini dengan performa yang naik turun. Kemenangan 4-3 atas Rennes menunjukkan ancaman mereka dalam menyerang, tetapi kekalahan dari Lens dan Lorient dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan inkonsistensi mereka, baik saat menyerang maupun bertahan.

Monaco menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa. Tim asuhan Filipe Luis bermain imbang 1-1 dengan Lille dalam laga Ligue 1 terakhir mereka, lalu menang 3-0 atas Freiburg di Conference League, hasil yang menunjukkan kualitas mereka saat tampil maksimal.

Lamine Camara merupakan salah satu pemain yang paling mendapat perhatian di sepakbola Prancis saat ini. Pemain tim nasional Senegal berusia 22 tahun itu menjadi penggerak lini tengah Monaco musim ini. Kemampuannya menjangkau berbagai area lapangan dan berkontribusi saat menyerang maupun bertahan akan berperan penting dalam jalannya laga ini.

Paris FC tidak akan diperkuat beberapa pemain tim utama akibat cedera, yang bisa membatasi pilihan Rosenior seiring berjalannya pertandingan. Monaco juga menghadapi masalah cedera menjelang laga ini.

Informasi siaran untuk pertandingan Ligue 1 ini tercantum di bawah.

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