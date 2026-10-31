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Ligue 1
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoMonaco
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Saksikan Paris FC vs Monaco secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di televisi dan melalui layanan streaming?

Paris FC vs Monaco
Paris FC
Monaco
Ligue 1

Panduan lengkap cara menyaksikan laga Paris FC vs Monaco di Ligue 1 secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Ligue 1 - Pekan 9
Stade Jean Bouin

Paris FC menjamu Monaco di Stade Jean Bouin dalam laga Ligue 1 yang penting bagi persaingan di papan atas klasemen. Monaco datang ke Paris dengan menempati posisi keempat, satu tingkat di atas tuan rumah, sehingga laga ini menjadi duel langsung antara dua tim yang berambisi tampil di kompetisi Eropa.

Paris FC asuhan Liam Rosenior menatap pertandingan ini dengan performa yang naik turun. Kemenangan 4-3 atas Rennes menunjukkan ancaman mereka dalam menyerang, tetapi kekalahan dari Lens dan Lorient dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan inkonsistensi dalam menyerang maupun bertahan.

Monaco menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa. Tim asuhan Filipe Luis bermain imbang 1-1 melawan Lille dalam laga Ligue 1 terakhirnya, lalu menang 3-0 atas Freiburg di Conference League. Hasil tersebut menunjukkan kualitas Monaco ketika tampil dengan kemampuan terbaiknya.

Lamine Camara merupakan salah satu pemain yang paling mendapat sorotan di sepakbola Prancis saat ini. Pemain internasional Senegal berusia 22 tahun itu menjadi penggerak lini tengah Monaco musim ini. Kemampuannya menjelajah lapangan dan berkontribusi saat menyerang maupun bertahan akan berperan penting dalam jalannya pertandingan.

Paris FC akan kehilangan beberapa pemain tim utama akibat cedera, yang bisa membatasi pilihan Rosenior seiring berjalannya pertandingan. Monaco juga menghadapi masalah cedera menjelang laga ini.

Informasi siaran untuk pertandingan Ligue 1 ini tercantum di bawah.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Paris FC vs Monaco

4-2-3-1
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Paris FC
PAR
Formasi
Monaco crest
Monaco
ASM
4-2-3-1
team-logoO. Nkambadioteam-logoR. Matondoteam-logoM. Mbowteam-logoOtavioteam-logoD. CoppolaM. LopezM. LopezJ. KrassoJ. Krassoteam-logoP. Pagisteam-logoI. Kebbalteam-logoP. Lees-Melouteam-logoL. SinayokoL. HradeckyL. HradeckyVandersonVandersonS. SaneS. SaneF. NazinhoF. NazinhoJ. TezeJ. TezeD. ZakariaD. ZakariaA. GolovinA. GolovinL. CamaraL. CamaraM. AblineM. AblineM. CoulibalyM. CoulibalyP. BrunnerP. Brunner
Monaco crest
Monaco
ASM
4-2-3-1
Paris FC

Susunan Pemain Utama

Monaco

Manajer

  • L. Rosenior
  • Luis

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