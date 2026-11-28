Cara menonton Lyon vs Monaco dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 29 Nov 2026 - 14.45 Groupama Stadium

Lyon menjamu Monaco di Groupama Stadium pada Minggu, 29 November, dalam pertandingan Ligue 1 antara dua tim yang berada di paruh atas klasemen.

Tim Carlos Vicens menghadapi laga ini setelah bermain imbang 0-0 dengan Lillestroem di Liga Europa pada Kamis. Sebelumnya, mereka menang 1-0 di kandang Lille pada Sabtu, mengakhiri rentetan singkat hasil buruk.

Lyon menempati posisi keempat di liga dan hanya kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pertahanan mereka solid, dengan tiga laga tanpa kebobolan dalam periode tersebut.

Monaco juga datang setelah meraih kemenangan pada menit-menit akhir. Tim Filipe Luis mengalahkan Heart of Midlothian 3-2 di kandang lawan dalam Liga Konferensi pada Kamis.

Performa mereka di liga kurang meyakinkan. Monaco baru-baru ini bermain imbang 1-1 melawan Auxerre dan Le Mans di Ligue 1, dan kini berada di posisi kedelapan.

Tim tamu juga memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua klub, sehingga Lyon tidak bisa menganggap kemenangan di kandang sudah pasti.

Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini, termasuk waktu kick-off dan kabar tim.

Informasi resmi mengenai siaran Lyon vs Monaco saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad