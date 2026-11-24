Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.
Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda
- Dapatkan VPN yang tepercaya. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel pintar, tablet).
- Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
- Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
- Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.
- Masuk dan temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!
Kabar tim
Kemungkinan susunan pemain Inter vs VfB Stuttgart
3-5-2Formasi
Inter
INT
3-4-1-2
VfB Stuttgart
VFB
Susunan Pemain Utama
Manajer
- C. Chivu
- S. Hoeness
Performa terkini
INT - Performa
VFB - Performa
Rekor pertemuan
Klasemen
|#
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|5
|5
|0
|0
|18
|8
|+10
|15
M
M
M
M
M
|2
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
M
M
M
M
|3
|5
|4
|0
|1
|20
|6
|+14
|12
M
M
M
K
M
|4
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|+4
|12
M
K
M
M
M
|5
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|+5
|11
S
M
S
M
M
|6
|5
|3
|1
|1
|14
|9
|+5
|10
S
M
M
K
M
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
S
M
M
K
M
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
M
K
M
M
|9
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|+5
|9
K
K
M
M
M
|10
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
K
M
M
M
|11
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
M
M
M
K
|12
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
M
K
M
M
|13
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
M
M
M
K
K
|14
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
M
S
S
M
|15
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
K
S
M
M
|16
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
M
S
K
M
K
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
M
M
K
K
|18
|5
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|6
K
M
M
K
K
|19
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
M
K
K
M
|20
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|6
M
M
K
K
K
|21
|5
|2
|0
|3
|8
|12
|-4
|6
M
K
K
M
K
|22
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
M
S
K
S
|23
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
K
M
K
S
|24
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
K
K
M
S
|25
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
M
K
S
K
|26
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
K
S
M
K
|27
|5
|1
|1
|3
|8
|13
|-5
|4
S
K
M
K
K
|28
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
K
K
M
K
S
|29
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
K
K
M
K
|30
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
K
K
M
K
|31
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
K
K
K
K
M
|32
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
K
K
K
M
K
|33
|5
|1
|0
|4
|5
|19
|-14
|3
K
K
K
K
M
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
K
S
K
K
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
S
K
K
K
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
K
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar