Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia, Akankah Liga Primer Inggris Ditunda?

Pemimpin kerajaan Inggris itu mangkat pada 8 September di usia 96 tahun.

Ratu Elizabeth II pernah ikut merayakan beberapa momen terbesar persepakbolaan Inggris, dan juga merupakan peserta aktif dalam sejumlah acara yang tak terlupakan.

Dari menyerahkan trofi Piala Dunia satu-satunya bagi Inggris pada 1966, hingga memberikan penghormatan kepada Lionesses di musim panas 2022 setelah keberhasilan mereka menjuarai Euro, wafatnya sang ratu meninggalkan jejak yang sulit terhapus.

Goal pun mengulas arti kepergiannya untuk sepakbola di negara tersebut...

Bagaimana Sepakbola Inggris Menghormati Wafatnya Ratu Elizabeth II?

Hampir semua klub di piramida sepakbola Inggris mengunggah penghormatan kepada Elizabeth II ketika kematiannya diumumkan pada Kamis (8/9).

Newcastle United Women juga mengambil keputusan untuk tidak melakukan live-tweet pertandingan mereka melawan Middlesbrough.

Lebih lanjut, penghormatan yang lebih formal akan diselenggarakan sebelum, selama dan setelah pertandingan dalam waktu dekat.

Berkaca dari kematian Pangeran Philip meninggal pada 2021, para pemain Liga Primer nantinya akan mengenakan ban lengan hitam dan mengheningkan cipta selama dua menit sebelum setiap pertandingan.

Akankah Pertandingan Di Britania Raya Ditunda?

Duel Arsenal di Liga Europa kontra FC Zurich terlanjur dimulai ketika berita itu diumumkan, dan pertandingan berakhir sesuai jadwal.

Manchester United dan West Ham juga merilis pernyataan untuk mengonfirmasi bahwa pertandingan Eropa mereka tetap berlangsung pada Kamis malam.

Sementara itu, Football League (EFL) telah mengumumkan bahwa pertandingan Jumat (9/9) - Burnley vs Norwich City dan Tranmere Rovers vs Stockport County - ditunda sebagai "bentuk penghormatan". Keputusan tentang sisa pertandingan akhir pekan ini akan diumumkan pada Jumat pagi.

Mengingat kematian raja terakhir, Raja George VI, pertandingan sepakbola tetap dilanjutkan pada akhir pekan, meskipun pertandingan rugby dan hoki ditangguhkan.

Meski demikian, dilaporkan secara luas bahwa tidak ada sepakbola profesional yang akan digelar pada akhir pekan ini.

Apakah Liga Champions & Sepakbola Internasional Ikut Terdampak?

It is not yet certain how football outside of the UK will be affected by the news, but plenty of clubs paid tribute to Elizabeth on Thursday evening.

Bagaimana Cara Olahraga Lain Menandai Kematian Sang Ratu?

Tim kriket Inggris telah mengumumkan bahwa Day 2 pertandingan uji coba mereka melawan Afrika Selatan tidak akan berlangsung pada Jumat, 9 September.

Masih harus dilihat apakah olahraga lain akan mengikuti.

Siapa Yang Akan Menggantikan Elizabeth II?

Ratu Elizabeth II telah digantikan oleh putranya, Charles, yang naik takhta segera setelah kematiannya.

Charles merilis pernyataan berikut setelah naik takhta: "Kematian ibuku tercinta, Yang Mulia Ratu, adalah momen kesedihan terbesar bagi saya dan semua anggota keluarga saya.

"Kami sangat berduka atas meninggalnya Penguasa yang disayangi dan Ibu yang sangat dicintai. Saya tahu kehilangannya akan sangat dirasakan di seluruh negeri, Alam dan Persemakmuran, dan oleh banyak orang di seluruh dunia.

"Selama masa berkabung dan perubahan ini, saya dan keluarga saya akan dihibur dan ditopang oleh pengetahuan kami tentang rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam yang dipegang luas sang Ratu."

Lirik lagu kebangsaan Inggris, God Save the Queen, akan diubah setelah naiknya Charles.

Kapan Ratu Elizabeth II Dimakamkan?

Detail pemakaman sang ratu belum dikonfirmasi. Namun, diperkirakan akan berlangsung pada hari berkabung resmi kesepuluh, Senin 19 September, di Westminster Abbey.