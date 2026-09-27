Alexander Isak, penyerang Liverpool, meninggalkan pemusatan latihan timnas Swedia akibat cedera ringan, untuk kembali ke klubnya dan menjalani pemeriksaan medis, setelah federasi sepakbola Swedia memutuskan mencoretnya dari pemusatan latihan.

Isak sebelumnya telah menemukan kembali performa dan kepercayaan dirinya sejak awal musim, di mana ia mencetak 4 gol, menyamai total golnya pada musim lalu. Ia juga tampil sejak awal di seluruh pertandingan bersama Liverpool, kecuali satu laga di Piala Liga, di bawah asuhan pelatih Andoni Iraola.

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Dengan performa tersebut, penyerang Swedia itu berangkat ke pemusatan latihan timnas negaranya, di mana ia mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 atas Rumania, Jumat lalu di UEFA Nations League, sebelum menyelesaikan pertandingan hingga akhir.

Usai laga, Isak terlihat pincang, dan jari kakinya tampak berdarah setelah mengalami injakan keras selama pertandingan. Pemain itu mengatakan kepada surat kabar "Sportbladet" di mixed zone bahwa keadaannya "masih bisa diterima", seraya menjelaskan bahwa ia membutuhkan waktu sampai rasa sakit awal itu hilang.

Isak tidak mengisyaratkan seusai pertandingan bahwa cedera tersebut dapat mengakhiri partisipasinya bersama timnas, namun federasi sepakbola Swedia kemudian mengumumkan kepergiannya dari pemusatan latihan akibat cedera ringan.

Dengan demikian, penyerang Liverpool itu akan absen dalam laga menghadapi Polandia, Bosnia dan Herzegovina, serta Rumania di Nations League, selama dua pekan mendatang, meskipun Graham Potter, pelatih timnas Swedia, meyakini bahwa pemain tersebut mampu tampil sejak awal di keempat pertandingan itu.

Di sisi lain, Liverpool menjelaskan bahwa Isak "kini akan diperiksa oleh tim medis klub di AXA Training Centre", tanpa memastikan bahwa cedera itu hanya terbatas pada jari kaki.

Liverpool berharap cedera tersebut ringan, dan hanya membutuhkan waktu untuk pulih, sehingga Isak siap tampil dalam laga yang dinantikan menghadapi Manchester City, di Stadion Anfield, pada 11 Oktober. Surat kabar "Liverpool Echo"mengabarkan bahwa Isak menggambarkan cedera itu sebagai "pukulan telak".



