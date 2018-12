PSIS Semarang Buru Tanda Tangan Bruno Silva

View this post on Instagram

RESMI: Barito Putera Rekrut Evan Dimas Keinginan Persebaya Surabaya memboyong Evan Dimas menemui kegagalan setelah mantan penggawa Selangor FA ini memastikan bergabung ke Barito Putera, Selasa (25/12) malam WIB Manajemen memperkenalkan Evan Dimas sebagai bagian Barito Putera setelah sang pemain menandatangani kontrak dengan durasi satu tahun. Penandayanganan kontrak dilakukan di kediaman pemilik klub, Hasnuryadi Sulaiman, di Jakarta “Kami bersyukur Evan Dimas sudah bergabung, dan menjadi bagian keluarga besar PS Barito Putera. Semoga hadirnya Evan bisa membawa keberkahan bagi kami, dan Barito bisa berprestasi di tahun 2019,” kata Hasnur dilansir akun Instagram resmi klub Sebelum memilih Barito Putera, Evan Dimas disebut-sebut bakal berlabuh ke Persebaya setelah manajemen Bajul Ijo mengajukan pinangan. Selain itu, Bhayangkara FC juga menaruh minat kepada sang pemain, namun menemui jalan buntu. kabar Evan Dimas berlabuh di Barito Putera juga sudah terdengar dalam satu pekan terakhir “Karena saya sudah komitmen sama Barito, jadi sebagai seorang profesional saya harus membawa Barito berprestasi di tahun depan,” tegas Evan Dimas

