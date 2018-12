Jose Mourinho Dapat Tiga Tawaran

Tiga klub elite Eropa mulai mendekati Jose Mourinho. Ada satu klub menarik yang menginginkannya. Siapa?

Pascadipecat Manchester United, Jose Mourinho bukannya sepi peminat. The Special One, menurut The Times, ditaksir secara serius oleh tiga klub elite Eropa.

Dua di antaranya adalah mantan klub Mourinho, yakni Inter Milan dan Real Madrid.

Pria Portugal itu dibebastugaskan oleh manajemen The Red Devils tak lama setelah tumbang dari Liverpool di laga lanjutan Liga Primer Inggris.

Mourinho meninggalkan United dengan kondisi tim tersesat di peringkat keenam klasemen sementara.

Los Blancos kabarnya siap menawarkan kontrak senilai £18 juta bagi eks pelatih mereka tersebut. Kontrak besar itu diharapkan bisa membuat Mourinho berkenan pulang ke Santiago Bernabeu.

Selain Madrid, Nerazzurri juga menginginkan pelatih yang pernah menghadirkan treble winners bagi mereka itu kembali. Saat ini, Inter terus mengamati situasi Mourinho.

Yang menarik adalah mencuatnya nama Benfica. Raksasa Portugal itu disebut-sebut menginginkan Mourinho, yang memulai karier manajerialnya di klub tersebut sebagai asisten pelatih.