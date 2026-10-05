Pratinjau Premier League Chelsea vs Bournemouth: Semua yang perlu Anda ketahui

Chelsea vs AFC Bournemouth: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 10.00 Stamford Bridge

Chelsea F.C. dan AFC Bournemouth akan kick-off pada 10 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST).

Chelsea menjamu Bournemouth dalam duel pasca-jeda

Chelsea kembali ke kandang di Stamford Bridge untuk menjamu AFC Bournemouth pada pekan ke-6 Premier League 2026/27. Setelah mengalami hasil buruk sebelum jeda internasional musim gugur, kedua tim berupaya mengembalikan momentum dan meraih poin penting di London barat. Chelsea akan mencoba memanfaatkan status tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan, sementara Bournemouth asuhan Marco Rose berusaha mengubah performa kompetitif menjadi kemenangan liga pertama mereka musim ini.

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Langkah Chelsea tersendat sebelum jeda dalam Derbi London Barat

Chelsea memasuki pertandingan Sabtu ini dengan mencari respons instan setelah menderita kekalahan tandang 3-0 dari Brentford pada matchday 5 (18 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, gol-gol babak kedua dari Jaidon Anthony, Igor Thiago, dan Fábio Carvalho menjatuhkan Chelsea. Hasil itu menyusul hasil imbang 2-2 di kandang melawan Hull City, membuat Chelsea ingin kembali menemukan ketajaman yang membawa mereka meraih kemenangan beruntun atas Fulham (3-2) dan Brighton (4-3) di awal kampanye ini.

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Kekalahan tipis Bournemouth dari Liverpool

Bournemouth bertandang ke London dengan mencari percikan ketajaman setelah menelan kekalahan kandang 1-0 yang berlangsung sengit melawan Liverpool pada matchday 5 (20 September). Tim asuhan Marco Rose menampilkan organisasi pertahanan yang disiplin di Vitality Stadium sebelum Alexander Isak memecah kebuntuan pada menit ke-56. Bournemouth terbukti sulit ditembus musim ini, dengan meraih hasil imbang meyakinkan melawan Newcastle United (2-2) dan Brentford (2-2), dan akan mengandalkan blok rapat mereka untuk membuat Chelsea frustrasi.

Pertarungan di Stamford Bridge

Pertemuan-pertemuan sebelumnya antara kedua klub ini menghasilkan duel ketat dengan banyak gol, termasuk hasil imbang 2-2 yang mendebarkan pada pertemuan terakhir mereka di Stamford Bridge. Chelsea akan berharap pada kreativitas Cole Palmer dan Pedro Neto untuk membongkar lini lawan. Sementara itu, Bournemouth akan mengandalkan stabilitas di lini tengah dari Tyler Adams dan Alex Scott untuk mengganggu buildup Chelsea dan melancarkan serangan transisi cepat melalui Evanilson dan Marcus Tavernier. Dengan kedua klub sama-sama ingin memulai laju mereka pada musim gugur, duel Sabtu ini menjanjikan aksi intens.

Kabar tim & skuad

Manajer Chelsea Xabi Alonso menghadapi daftar absen yang panjang jelang pertandingan ini. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer, dan Jamie Gittens semuanya dipastikan absen karena cedera, membuat skuad menipis di berbagai posisi. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat, dan pembaruan tentang prediksi susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off.

Bournemouth juga kehilangan sejumlah pemain di bawah asuhan Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert, dan David Brooks semuanya tercatat cedera. Seperti halnya Chelsea, tidak ada skorsing yang berlaku, dan kabar skuad lebih lanjut akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

Chelsea mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam empat pertandingan terakhir mereka di Premier League, meski laga kompetitif terakhir mereka adalah kemenangan 6-3 atas Leeds United di Carabao Cup. Hasil liga terakhir mereka adalah kekalahan 3-0 dari Brentford, dan mereka juga kalah 2-1 dari Arsenal sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Momen yang lebih cerah datang saat menang atas Brighton (4-3) dan imbang 2-2 dengan Hull City, dengan Chelsea mencetak 16 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi sembari kebobolan sembilan gol.

Bournemouth meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat laga terakhir mereka di Premier League, dengan kemenangan Carabao Cup atas Lincoln City (4-0) juga masuk dalam rangkaian lima pertandingan itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Liverpool, dan mereka bermain imbang 2-2 dengan Brentford serta Newcastle United di liga. Kemenangan 2-1 di kandang Real Sociedad di Liga Europa menjadi hasil paling menonjol mereka dalam periode ini.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 2-2 di Stamford Bridge pada 30 Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea menang dua kali, Bournemouth menang sekali, dan dua laga lainnya berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan tandang dalam rangkaian itu terjadi ketika Chelsea mengklaim kemenangan 1-0 di markas Bournemouth pada September 2024.