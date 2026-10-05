Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoAFC Bournemouth
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Premier League Chelsea vs Bournemouth: Semua yang perlu Anda ketahui

Chelsea vs AFC Bournemouth
Premier League
Chelsea
AFC Bournemouth

Pratinjau pertandingan lengkap Chelsea vs AFC Bournemouth di Premier League. Kami mengulas hasil Matchday 5, performa, dan sorotan utama jelang duel Sabtu sore ini di Stamford Bridge.

Chelsea vs AFC Bournemouth: Detail pertandingan

crest
Premier League - Pekan 6
Stamford Bridge

Chelsea F.C. dan AFC Bournemouth akan kick-off pada 10 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST).

Chelsea menjamu Bournemouth dalam duel pasca-jeda

Chelsea kembali ke kandang di Stamford Bridge untuk menjamu AFC Bournemouth pada pekan ke-6 Premier League 2026/27. Setelah mengalami hasil buruk sebelum jeda internasional musim gugur, kedua tim berupaya mengembalikan momentum dan meraih poin penting di London barat. Chelsea akan mencoba memanfaatkan status tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan, sementara Bournemouth asuhan Marco Rose berusaha mengubah performa kompetitif menjadi kemenangan liga pertama mereka musim ini.

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Langkah Chelsea tersendat sebelum jeda dalam Derbi London Barat

Chelsea memasuki pertandingan Sabtu ini dengan mencari respons instan setelah menderita kekalahan tandang 3-0 dari Brentford pada matchday 5 (18 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, gol-gol babak kedua dari Jaidon Anthony, Igor Thiago, dan Fábio Carvalho menjatuhkan Chelsea. Hasil itu menyusul hasil imbang 2-2 di kandang melawan Hull City, membuat Chelsea ingin kembali menemukan ketajaman yang membawa mereka meraih kemenangan beruntun atas Fulham (3-2) dan Brighton (4-3) di awal kampanye ini.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Kekalahan tipis Bournemouth dari Liverpool

Bournemouth bertandang ke London dengan mencari percikan ketajaman setelah menelan kekalahan kandang 1-0 yang berlangsung sengit melawan Liverpool pada matchday 5 (20 September). Tim asuhan Marco Rose menampilkan organisasi pertahanan yang disiplin di Vitality Stadium sebelum Alexander Isak memecah kebuntuan pada menit ke-56. Bournemouth terbukti sulit ditembus musim ini, dengan meraih hasil imbang meyakinkan melawan Newcastle United (2-2) dan Brentford (2-2), dan akan mengandalkan blok rapat mereka untuk membuat Chelsea frustrasi.

Pertarungan di Stamford Bridge

Pertemuan-pertemuan sebelumnya antara kedua klub ini menghasilkan duel ketat dengan banyak gol, termasuk hasil imbang 2-2 yang mendebarkan pada pertemuan terakhir mereka di Stamford Bridge. Chelsea akan berharap pada kreativitas Cole Palmer dan Pedro Neto untuk membongkar lini lawan. Sementara itu, Bournemouth akan mengandalkan stabilitas di lini tengah dari Tyler Adams dan Alex Scott untuk mengganggu buildup Chelsea dan melancarkan serangan transisi cepat melalui Evanilson dan Marcus Tavernier. Dengan kedua klub sama-sama ingin memulai laju mereka pada musim gugur, duel Sabtu ini menjanjikan aksi intens.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs AFC Bournemouth

Manajer

  • X. Alonso

Manajer Chelsea Xabi Alonso menghadapi daftar absen yang panjang jelang pertandingan ini. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer, dan Jamie Gittens semuanya dipastikan absen karena cedera, membuat skuad menipis di berbagai posisi. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat, dan pembaruan tentang prediksi susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off.

Bournemouth juga kehilangan sejumlah pemain di bawah asuhan Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert, dan David Brooks semuanya tercatat cedera. Seperti halnya Chelsea, tidak ada skorsing yang berlaku, dan kabar skuad lebih lanjut akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

CHE

CHE - Performa

BHA
M4-3
ARS
K2-1
LEE
M6-3
HUL
S2-2
BRE
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BOU

BOU - Performa

NEW
S2-2
LIN
M4-0
BRE
S2-2
RSO
M1-2
LIV
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Chelsea mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam empat pertandingan terakhir mereka di Premier League, meski laga kompetitif terakhir mereka adalah kemenangan 6-3 atas Leeds United di Carabao Cup. Hasil liga terakhir mereka adalah kekalahan 3-0 dari Brentford, dan mereka juga kalah 2-1 dari Arsenal sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Momen yang lebih cerah datang saat menang atas Brighton (4-3) dan imbang 2-2 dengan Hull City, dengan Chelsea mencetak 16 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi sembari kebobolan sembilan gol.

Bournemouth meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam empat laga terakhir mereka di Premier League, dengan kemenangan Carabao Cup atas Lincoln City (4-0) juga masuk dalam rangkaian lima pertandingan itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Liverpool, dan mereka bermain imbang 2-2 dengan Brentford serta Newcastle United di liga. Kemenangan 2-1 di kandang Real Sociedad di Liga Europa menjadi hasil paling menonjol mereka dalam periode ini.

Rekor pertemuan

Head to Head

ChelseaSeriAFC Bournemouth
2
3
0
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 2-2 di Stamford Bridge pada 30 Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea menang dua kali, Bournemouth menang sekali, dan dua laga lainnya berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan tandang dalam rangkaian itu terjadi ketika Chelsea mengklaim kemenangan 1-0 di markas Bournemouth pada September 2024.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google