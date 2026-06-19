Penampilan perdana di Piala Dunia... Wasit asal Kanada memimpin pertandingan antara Prancis dan Irak

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Jumat, mengumumkan penunjukan wasit asal Kanada, Drew Fisher, untuk memimpin pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Prancis dan Irak pada Selasa mendatang pukul 12.00 waktu Makkah, dalam rangka putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Wasit asal Kanada berusia 45 tahun ini bersiap untuk mencatatkan penampilan perdananya sebagai wasit lapangan di putaran final Piala Dunia. Ia merupakan salah satu wasit berpengalaman terkemuka di Major League Soccer (MLS), di mana ia telah memimpin 229 pertandingan di kompetisi tersebut sejak memulai karier wasitnya di sana pada tahun 2012.

Fisher memiliki karier yang dipenuhi pengakuan dan penghargaan di MLS, setelah dinobatkan sebagai Wasit Terbaik Musim Ini selama dua tahun berturut-turut pada 2024 dan 2025, serta memiliki pengalaman internasional yang luas; ia sebelumnya telah memimpin sembilan pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia zona “CONCACAF”.

Gaya permainan Eropa tidak akan asing bagi wasit asal Kanada ini dalam pertandingan hari Selasa; ia memiliki pengalaman sebelumnya dengan sejumlah wajah familiar di barisan Les Bleus, setelah memimpin dua pertandingan di Piala Dunia Antarklub 2025, termasuk laga antara Paris Saint-Germain dan Botafogo dari Brasil yang berakhir dengan kekalahan tim asal Paris tersebut dengan skor 0-1, dan dihadiri oleh trio pemain Prancis, yaitu Lucas Hernández, Bradley Barcola, dan Désiré Doi.

FIFA mengumumkan tim wasit lengkap yang akan membantu Fischer dalam memimpin pertandingan; di mana ia akan didampingi oleh dua rekan senegaranya dari Kanada, Michael Parvigen dan Leslie Alvaro, sebagai wasit asisten, sementara wasit keempat akan dijabat oleh Sandro Scherer dari Swiss, dengan rekan senegaranya, Stefan de Almeida, sebagai wasit cadangan, sehingga mereka semua akan bergabung dalam memimpin pertandingan Piala Dunia yang dinantikan ini.

Perlu dicatat bahwa timnas Prancis mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan gemilang melalui kemenangan atas Senegal dengan skor (3-1), sementara Irak kalah dari Norwegia (4-1).