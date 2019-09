Pemain Terbaik Bulanan Liga Primer Inggris 2019/20: Teemu Pukki Jadi Pembuka

Striker andalan Teemu Pukki terpilih sebagai Pemain Terbaik Liga Primer Inggris Agustus 2019 setelah performa impresifnya di awal musim ini.

Pukki mengalahkan tujuh kandidat lain yang juga bersinar bulan lalu, yakni trio Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, striker Ashley Barnes, dan penyerang Roberto Firmino.

Sinar pemain 29 tahun ini memang tidak terbantahkan di sepanjang Agustus. Total, ia mengemas lima gol dan satu assist dari empat laga, yang memicu tagar #PukkiParty di media sosial.

Pukki membuka rekening golnya di laga perdana musim kontra Liverpool, tapi gagal menolong timnya dari kekalahan telak 4-1. Namun di laga berikutnya, Pukki meledak dengan mengemas hat-trick kontra (3-1) dan mencetak gol lagi kontra (2-3).

"Saya harus berterima kasih kepada rekan setim dan pelatih saya. Saya tidak menyangka bisa seperti ini. Semoga saya bisa mencetak banyak gol karena itulah yang bisa saya lakukan untuk membantu tim," ungkap Pukki setelah meraih penghargaan bulanan ini.

Menurut catatan Premier League, Pukki adalah pemain Finlandia ketiga yang meraih penghargaan ini setelah Mikael Forssel ( ) pada Maret 2004 dan Sami Hyypia (Liverpool) pada November 1999.

Pukki akan kembali bertanding pada akhir pekan ini ketika The Canaries menjamu Manchester City, Sabtu (14/9) esok.

