Pemain Nigeria Meninggal Dunia Setelah Kolaps Di Lapangan

Chieme Martins, pemain Nasarawa United, meninggal dunia setelah kolaps di lapangan dalam pertandingan Professional League melawan Katsina United, Minggu (8/3).

Sang pemain Nasarawa tergeletak di lapangan setelah mengalami tabrakan dengan pemain lawan, ketika kedudukan masih sama kuat tanpa gol.

Ambulans yang berada di lapangan dilaporkan mogok setelah Martins dilarikan keluar lapangan, sehingga membuatnya terlambat menerima perawatan medis yang memadai.

Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dengan kendaraan wartawan, namun petugas medis gagal menyelamatkan nyawanya dan ia dinyatakan meninggal dunia.

Berita kematian tersebut sampai di tempat pertandingan berlangsung, yang dimenangkan oleh Nasarawa dengan skor 3-0, meski begitu para pemain tidak bisa merayakan itu dan justru bersedih setelah mendengar berita duka.

Pimpinan operator liga Nigeria, Shehu Dikko menginginkan adanya otopso guna mencari tahu penyebab kematian sang pemain.

"Kami bersimpati kepada Nasarawa United dan keluarga mendiang pemain," kata Dikko dalam pernyataannya.

"Diharapkan bahwa temuan-temuan otopsi akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah selanjutnya, jika ada, yang belum teratasi oleh prosedur yang sudah ada sekarang."

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP