Paul Pogba Akan Tetap Bertahan Di Manchester United

Pogba kabarnya siap bertahan di Old Trafford, namun jika permintaan kenaikan gajinya terpenuhi.

Paul Pogba dikabarkan siap menolak minat dari dan berkomitmen untuk Manchester United, namun dengan catatan jika klub mau memenuhi tuntutan gajinya.

Gelandang asal Prancis itu disebut-sebut berpeluang hijrah ke Real Madrid pada musim panas mendatang, apalagi setelah Zinedine Zidane sempat berkomentar tentang sang pemain.

Ketika masa jeda internasional, Pogba pernah menyatakan kalau Los Blancos adalah impian setiap pemain, sedangkan Zidane menggambarkan pemain berusia 26 tahun itu sebagai gelandang bertipe unik.

Namun, dilansir The Mirror, Pogba akan tetap bertahan di Old Trafford. Mantan pemain itu menginginkan besaran gaji yang sama dengan Alexis Sanchez, yakni sebesar £500.000 per pekannya.

Andai gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Pogba, ada kemungkinan United akan mendorong perpanjangan 12 bulan agar sang gelandang bertahan hingga 2022.

Pogba tampil 29 kali di Liga Primer Inggris musim ini, dengan mencetak 11 gol.