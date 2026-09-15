Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Neves terus bersinar, Savic cetak gol kedua Al Hilal ke gawang Al Gharafa

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Qatar

Sensasi besar

 Al Hilal menambah gol kedua ke gawang tamunya, Al Gharafa asal Qatar, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada laga pertama Liga Champions Asia Elite.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-73 melalui Sergej Milinkovic-Savic lewat sundulan kepala yang keras, memanfaatkan umpan silang istimewa dari rekannya, Ruben Neves.

Neves sebelumnya telah mencetak gol pertama pada menit ke-45+3 lewat tendangan penalti.

  Perlu dicatat bahwa menit ke-32 menyaksikan perselisihan antara Crysencio Summerville, pemain Al Hilal, dan Ismael Bennacer, yang menjalani pertandingan pertamanya dengan seragam Al Gharafa.

Persoalan itu berkembang menjadi bentrokan sengit antara para pemain kedua tim, hingga wasit mengeluarkan kartu merah kepada Summerville dan Bennacer.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google