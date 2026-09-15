Neves terus bersinar, Savic cetak gol kedua Al Hilal ke gawang Al Gharafa

Al Hilal menambah gol kedua ke gawang tamunya, Al Gharafa asal Qatar, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada laga pertama Liga Champions Asia Elite.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-73 melalui Sergej Milinkovic-Savic lewat sundulan kepala yang keras, memanfaatkan umpan silang istimewa dari rekannya, Ruben Neves.

Neves sebelumnya telah mencetak gol pertama pada menit ke-45+3 lewat tendangan penalti.

Perlu dicatat bahwa menit ke-32 menyaksikan perselisihan antara Crysencio Summerville, pemain Al Hilal, dan Ismael Bennacer, yang menjalani pertandingan pertamanya dengan seragam Al Gharafa.

Persoalan itu berkembang menjadi bentrokan sengit antara para pemain kedua tim, hingga wasit mengeluarkan kartu merah kepada Summerville dan Bennacer.