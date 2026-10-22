Badan sepakbola Eropa UEFA pada hari Kamis ini mengumumkan susunan pemain ideal untuk pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, yang mencakup sejumlah bintang paling menonjol pekan ini, dipimpin oleh pemain Prancis Kylian Mbappe, pemain Inggris Harry Kane, dan rekan senegaranya Declan Rice.

Pemilihan susunan pemain ideal untuk setiap pekan Liga Champions dilakukan oleh kelompok pengamat teknis milik UEFA.

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Lini serang diisi oleh Mbappe, bintang Real Madrid, setelah ia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan atas Leipzig dengan skor (4-1), di samping Kane, penyerang Bayern Munich, yang juga mencetak gol dan menyumbang assist dalam hasil imbang melawan Arsenal (2-2).

Adapun posisi penjaga gawang, menjadi milik pemain Swiss Yann Sommer, bintang klub Belgia Club Brugge, setelah kontribusinya dalam kemenangan timnya atas tamunya Lens dari Prancis dengan tiga gol tanpa balas.

Berikut susunan pemain ideal untuk pekan ketiga:

Penjaga gawang: Yann Sommer (Club Brugge).

Lini belakang: Carlos Augusto (Inter Milan), Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Xavier Mbuyamba (LASK Linz).

Lini tengah: Declan Rice (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Scott McTominay (Napoli), Desire Doue (Paris Saint-Germain).

Lini serang: Kylian Mbappe (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich).

Saat ini 5 tim memuncaki klasemen turnamen dengan 9 poin, yaitu secara berurutan: Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid, Real Betis.



