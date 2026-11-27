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Enzo Maresca, pelatih kepala Manchester City, menyatakan keyakinannya bahwa timnya mampu meraih kemenangan atas Arsenal dalam laga yang dinanti antara kedua tim pada hari Minggu di Stadion Emirates. Ia menegaskan bahwa timnya sudah membuktikan kemampuan memenangi laga-laga besar dan meraih kemenangan di kandang lawan pada musim ini.

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Arsenal saat ini memuncaki klasemen dengan koleksi 28 poin, sementara Manchester City berada di peringkat ketiga dengan 22 poin, hanya kalah selisih gol dari Brighton yang menempati posisi kedua.

Dalam konferensi pers jelang laga yang digelar hari ini, Jumat, pelatih asal Italia itu menjelaskan alasan di balik keyakinannya, seperti dilansir situs BBC: "Karena musim ini kami sudah menunjukkan bahwa kami mampu memenangi pertandingan-pertandingan penting dan meraih kemenangan di kandang lawan. Saya tidak melihat alasan apa pun yang menghalangi kami untuk menang di sana."

Maresca juga menyinggung menurunnya soliditas lini belakang timnya, setelah Manchester City gagal mencatatkan nirbobol dalam 10 pertandingan terakhir: "Kami beralih dari mencatatkan nirbobol dalam empat atau lima pertandingan beruntun menjadi tidak mampu melakukannya saat ini. Kami berusaha mencari berbagai solusi agar bisa lebih solid."

Mengenai selisih enam poin yang memisahkan Manchester City dari Arsenal, Maresca menegaskan bahwa ia fokus mengembangkan timnya alih-alih memikirkan posisi di klasemen: "Saya khawatir tentang setiap hari dan setiap pertandingan, karena hal-hal itu penting, tetapi fokus saya tertuju pada tim kami, bagaimana kami bisa berkembang, tampil lebih baik dalam menyerang, serta menjadi lebih solid dan lebih tajam, karena kami menciptakan banyak peluang. Saat ini memang penting, tetapi masa depan jauh lebih penting dalam hal perkembangan dan membangun sesuatu bersama tim."

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Maresca turut menanggapi dampak hasil-hasil terakhir terhadap kepercayaan diri para pemain, setelah timnya gagal meraih kemenangan dalam empat laga liga terakhir: "Tentu saja, ketika Anda tidak memenangi pertandingan, situasinya tidak ideal. Namun, kami meraih kemenangan di awal musim. Kami juga memiliki tujuh atau delapan pemain baru yang perlu terbiasa memenangi pertandingan, jadi ini hanyalah sebuah proses yang membutuhkan waktu."

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Maresca juga membela timnya di tengah perbandingan dengan Arsenal: "Kami akan mengerahkan segala yang kami miliki untuk memenangi pertandingan, tetapi kami berada di puncak liga selama dua setengah bulan, hingga 1 November. Sekarang kami tidak lagi di puncak, dan semua orang mulai membuat perbandingan. Bagi saya, ada satu tim yang sudah bekerja bersama selama tujuh tahun dan tim lain yang baru bekerja bersama selama empat bulan, jadi keduanya tidak bisa dibandingkan. Saya paham semua orang mencoba melakukannya, tetapi dari sudut pandang saya, semuanya sudah sangat jelas."

Ia menambahkan: "Mereka (Arsenal) telah menjuarai Liga Inggris dan mencapai final Liga Champions, dan itu menunjukkan seberapa kuat mereka saat ini. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangi pertandingan, dan tidak diragukan lagi mereka mungkin tim terbaik saat ini. Masalah bagi kami cukup jelas, yaitu kesenjangan antara peluang yang kami ciptakan dan gol yang kami kebobolan."

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Di sisi lain, Maresca mengungkapkan bahwa Antoine Semenyo sudah mendekati kembali ke lapangan setelah pulih dari cedera, dan ia menyatakan senang dengan perkembangan yang dicapai sang pemain belakangan ini: "Ini kabar baik bagi kami. Ia sudah kembali ke lapangan dan sudah sangat dekat untuk kembali bermain. Kami berharap ia bisa tersedia pekan depan, dan kami berharap hal itu terwujud."

Mengenai seberapa besar dampak absennya sang pemain bagi tim, sang pelatih mengungkapkan percakapan jenaka di antara mereka berdua: "Saya bercanda dengannya kemarin dan mengatakan kepadanya bahwa kemenangan terakhir kami di Liga Inggris sudah cukup lama, jadi saya bilang kami membutuhkan dia segera kembali agar kami bisa memenangi pertandingan."

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Pelatih Manchester City itu juga menyinggung suasana hati Erling Haaland , menyusul wawancara yang memperlihatkan sang pemain tampak kecewa akibat menurunnya hasil tim: "Saya rasa Erling adalah pemain yang suka menang. Wajar jika ia tidak senang ketika kami tidak memenangi pertandingan, tetapi hal itu tidak hanya berlaku untuknya, melainkan untuk semua orang."

Ia menambahkan: "Ingatlah bahwa baru beberapa pekan lalu ia menari di lapangan. Kalian bisa menulis banyak hal dan berpikir dengan berbagai cara. Erling kecewa, dan saya juga kecewa karena kami tidak memenangi pertandingan. Namun, inilah pekerjaan kami, inilah sepak bola, dan karena itu saya perlu menjaga keseimbangan."

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Pelatih asal Italia itu menolak anggapan bahwa kekecewaan Haaland menjadi penyebab menurunnya performanya : "Saya rasa ia sudah meluapkan kemarahannya bahkan ketika kami memenangi pertandingan dan bola tidak sampai kepadanya. Ia adalah penyerang murni, dan pemain-pemain seperti itu hidup dari hari ke hari untuk mencetak gol dan memenangi pertandingan. Jika mereka tidak mencetak gol atau tidak menang, mereka merasa kecewa. Jadi, saya tidak berpikir hal itu memengaruhi performanya, tetapi ia tentu tidak senang karena tidak meraih kemenangan, dan semua orang merasakan hal yang sama."