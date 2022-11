Manchester United Copot Mural Cristiano Ronaldo Dari Old Trafford

APA YANG TERJADI?

Gambar raksasa Cristiano Ronaldo, yang juga menampilkan Brian Robson dan David Beckham, dicopot setelah wawancara eksplosif penyerang Portugal tersebut.

Ronaldo terang-terangan mengkritik kondisi Setan Merah dan menyatakan bahwa dia "tidak menghormati" manajer Erik Ten Hag.

Tidak jelas apakah 'penyegaran' eksterior di Old Trafford terkait dengan masalah itu.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo