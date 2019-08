Berita Liverpool - Alisson Becker Bakal Absen 4-8 Pekan

Penjaga gawang , Alisson Becker, diperkirakan bakal absen dalam 4-8 pekan.

Hal itu diungkapkan oleh mantan jurnalis Liverpool Echo yang kini bekerja untuk The Athletic UK, James Pearce, sumber terpercaya yang biasa dirujuk terkait informasi mengenai Liverpool.

As things stand #LFC expecting to be without Alisson Becker for between 4 and 8 weeks depending on how quickly he heals. Club working on having Andy Lonergan on the bench for the Super Cup with Adrian starting.