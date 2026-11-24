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Lille vs Bayern Munich: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille menjamu Bayern Munich di Liga Champions. Pertandingan akan berlangsung di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Bagi tuan rumah yang dilatih Davide Ancelotti, laga ini datang setelah hasil mengecewakan. Pada akhir pekan, Lille kalah 0-1 dari Lyon di Ligue 1.

Klub Prancis itu berada di peringkat ke-35 klasemen Liga Champions. Dalam laga terakhirnya di kompetisi tersebut, Lille bermain imbang 0-0 melawan Bodö/Glimt.

Bayern datang dengan sejumlah kekhawatiran. Harry Kane diperkirakan absen selama tiga hingga empat bulan akibat robekan sindesmosis pada pergelangan kaki kirinya. Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies juga absen.

Michael Olise juga diragukan tampil dalam pertandingan di Prancis karena memar pada kaki. Pelatih Vincent Kompany tetap tenang: ia mengatakan tidak suka panik dan ingin menyusun rencana bersama.

Meski demikian, posisi Bayern lebih baik. Klub tersebut berada di peringkat ke-13 klasemen Liga Champions dan terakhir menang 2-0 di kandang Atletico Madrid.

Berikut informasi saluran TV, live streaming, dan waktu kick-off untuk menyaksikan pertandingan ini.

Pekan ini: Bagaimana perkembangan Lille dan Bayern Munich?

Dalam lima pertandingan terakhir, Lille meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Terakhir, klub tersebut kalah 0-1 dari Lyon di Ligue 1. Sebelumnya, Lille menang 2-1 di kandang Rennes dan 1-0 atas Lens. Lille mencetak empat gol dan kebobolan tiga kali, serta dua kali mencatatkan nirbobol.

Bayern tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Terakhir, klub pemegang rekor gelar juara itu bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln. Sebelumnya, Bayern menang 6-1 atas Magdeburg dan 2-0 di kandang Atletico Madrid. Catatan golnya adalah 13-5.

Lille vs Bayern Munich: Susunan pemain

Lille vs Bayern Munich: Performa

Lille vs Bayern Munich: Rekor pertemuan

Lille vs Bayern Munich: Klasemen