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Lille vs Bayern Munich: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille menjamu Bayern Munich di Liga Champions. Pertandingan berlangsung di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Bagi tuan rumah yang dilatih Davide Ancelotti, laga ini datang setelah hasil mengecewakan. Lille kalah 0-1 dari Lyon di Ligue 1 pada akhir pekan.

Klub Prancis itu berada di peringkat ke-35 klasemen Liga Champions. Pada laga terakhirnya di kompetisi tersebut, Lille bermain imbang 0-0 melawan Bodö/Glimt.

Bayern datang dengan sejumlah kekhawatiran. Harry Kane diperkirakan absen selama tiga hingga empat bulan akibat robekan sindesmosis di pergelangan kaki kirinya. Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies juga absen.

Michael Olise juga diragukan tampil dalam pertandingan di Prancis karena memar pada kaki. Pelatih Vincent Kompany tetap tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang suka panik dan ingin menyusun rencana bersama-sama.

Meski begitu, posisi Bayern lebih baik dari sisi hasil pertandingan. Klub itu berada di peringkat ke-13 klasemen Liga Champions dan terakhir menang 2-0 di kandang Atletico Madrid.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi pada Lille dan Bayern Munich?

Lille mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Klub itu terakhir kalah 0-1 dari Lyon di Ligue 1. Sebelumnya, Lille menang 2-1 di kandang Rennes dan 1-0 atas Lens. Lille mencetak empat gol dan kebobolan tiga kali, serta dua kali tidak kebobolan.

Bayern tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Pada laga terakhir, klub pemegang rekor gelar juara itu bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln. Sebelumnya, Bayern menang 6-1 atas Magdeburg dan 2-0 di kandang Atletico Madrid. Catatan golnya adalah 13 gol dicetak dan lima gol kebobolan.

Lille vs Bayern Munich: Susunan pemain

Lille vs Bayern Munich: Performa

Lille vs Bayern Munich: Rekor pertemuan

Lille vs Bayern Munich: Klasemen