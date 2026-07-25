Real Madrid semakin dekat untuk memenangi perburuan tanda tangan winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande, pemain Leipzig, setelah klub Spanyol itu berada di posisi terdepan dalam persaingan merekrutnya pada bursa transfer saat ini.

Jurnalis Jerman dari jaringan "Sky Sport", Florian Plettenberg, mengatakan pada Sabtu hari ini bahwa Diomande saat ini memiliki dua kesepakatan lisan dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain, untuk kontrak yang berlaku dengan masing-masing klub hingga setidaknya tahun 2031, sementara tidak ada kesepakatan lisan antara pemain dan Manchester City.

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Plettenberg menjelaskan bahwa Real Madrid dan Paris Saint-Germain sepenuhnya mengetahui situasi saat ini, sementara kontak-kontak baru terjalin antara berbagai pihak hari ini, dan klub Prancis itu masih bersikeras berupaya merekrut sang pemain, pada saat Real Madrid mengintensifkan langkah-langkahnya untuk mencapai kesepakatan dengan Leipzig, dan telah memulai negosiasi langsung dengan klub Jerman tersebut.

Jurnalis Jerman itu menunjukkan bahwa Leipzig terbuka untuk menjual sang pemain, tetapi tidak akan menyetujui kepergiannya dengan nilai 100 juta euro, karena klub menilai jumlah tersebut bahkan tidak mendekati nilai yang diminta untuk melepas winger asal Pantai Gading itu.

Real Madrid bekerja keras untuk transaksi Diomande, terutama dengan meningkatnya kemungkinan kepergian bintang asal Brasil, Vinicius Junior, dari klub Spanyol itu musim panas ini.



